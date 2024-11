Kate Middleton, come sta davvero dopo il cancro: a guardarla ora è irriconoscibile | Purtroppo non è più la stessa di prima

Kate Middelton non è più la stessa. La si vede solo ora, dopo il cancro e non sembra nemmeno più lei, come sta veramente la principessa.

Ci sono bambine che non sognano altro che vivere una vita da principessa. Poi però le vere principesse devono vivere la vita reale, che non sempre è bella come quella che si immagina da bambine.

Lo sa bene Kate Middelton, principessa del Galles e aspirante regina, che ha iniziato questo 2024 con la sua battaglia più importante. Se conquistare un vero principe, per lei è stato semplice, contrastare il cancro, forse, non lo è stato altrettanto.

Un anno difficile, che era iniziato con una serie di notizie sul suo stato di salute, che l’hanno costretta a rivelare di essere malata di cancro. Lei che forse voleva vivere la malattia nella segretezza della sua famiglia, ha dovuto rivelare al mondo che stava lottando come una guerriera.

Ma adesso che lei stessa ha annunciato che il percorso di chemioterapia è terminato, ecco che non sembra più la stessa di un anno fa.

Dal cancro si guarisce, ma le ferite restano

Probabilmente la verità è proprio questa. Dal cancro, ad oggi, si guarisce. La medicina ha fatto veri e propri passi da gigante e probabilmente continuerà a farli nei prossimi anni. Ma nonostante si possa essere il follow-up da questa malattia insidiosa, le ferite che lascia nell’animo di chi ne è stato affetto, resteranno per sempre, come succede anche per tutte le persone vicine al malato. La malattia, la paura, il timore di non farcela e nel caso di Kate, il timore di lasciare i suoi figli da soli, la chemio, sono tutti elementi che lasciano il segno nell’animo del malato.

Lo sa bene Kate Middelton che non è più la donna di un anno fa. Il percorso che ha affrontato in questi mesi, l’hanno portata a capire quali sono i veri valori della vita.

La verità sul suo stato di salute

Kate Middelton ha rivelato che la sua fedele alleata in questi difficili mesi è stata la fede, che le ha permesso di affrontare questo percorso con maggiore tranquillità. Un rapporto con la religione che sembra contraddistinguere tutta la famiglia reale inglese.

Secondo voci vicine alla Corona, Kate Middelton migliorerebbe giorno dopo giorno. Robert Jobson, autore della biografia di Kate, avrebbe rivelato che la principessa avrebbe ripreso ad allenarsi in palestra e a fare ciò che ama di più. Con ogni probabilità la si vedrà più presente anche in occasione di eventi pubblici.