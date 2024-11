Eurospin batte tutti: dal 15 novembre mette l’elettromestico a soli 79,99 euro | Praticamente non si vede mai a questo prezzo

Eurospin fa ancora centro. A meno di 80€ ti porti a casa questo elettrodomestico. Mai visto un prezzo così basso per lui.

Nonostante manchi più di un mese a Natale in tantissimi stanno già concretamente pensando ai regali. Di certo è utile avere almeno la vaga idea di che cosa regalare, seguendo i gusti personali del ricevente, oltre che il suo desiderio. I primi ai quali rivolgeremo l’attenzione saranno i bambini, che avranno già scritto una letterina a Babbo Natale.

Non li vogliamo deludere e stiamo risparmiando per regalargli doni degni di nota, nonostante la crisi e i rincari. Non rinunceremo a qualche pranzetto in famiglia, soprattutto coi nostri cari. Per gli adulti punteremo all’originalità e su pacchetti realizzati a mano. Chiaro che, per fare ciò, serve tempo, che sovente non abbiamo, bene dunque è giocare un po’ di anticipo per fare le cose per bene.

Per mamma, nonna o per la nostra dolce metà, potremo pensare all’acquisto di un elettrodomestico, che non possiede ancora nella sua cucina, ma che sappiamo essere ben presente nella sua ipotetica lista dei desideri per Natale. Siamo certi tuttavia che non la comprerà, anche perché sappiamo che, a strettissimo giro, da Eurospin potrà comperarla a un prezzo assolutamente irrisorio.

Diciamo che sia impossibile ipotizzare che sia così, a soli 79€, che sono nettamente inferiori a quello in cui lo troviamo in vendita dappertutto. Diciamo che, nonostante i saldi estivi abbia anche lui potuto contare su abbassamento di prezzi, non lo abbiamo mai visto esposto con un prezzo così accattivante.

Eurospin, a due spicci ti porti a casa questa meraviglia

Adesso lo possiamo comperare anche da Eurospin, mentre ci accingeremo a compiere la classica spesa settimanale, ben consci che potremo fare dei buoni acquisti e comperarne anche più di uno, soprattutto possiamo cogliere la palla al balzo per acquistarlo in vista delle festività per più persone coma assai gradito cadeau.

Inoltre, se lo consociamo già bene, potremmo anche dare qualche consiglio mirato e potremmo sfruttare proprio il periodo natalizio per rodarlo. Insomma possiamo organizzarci e darci da fare a stretto giro, correndo in uno store Eurospin per compiere questo mirato acquisto. La data da segnarsi in agenda è il 15 novembre 2024, Da allora si prevedono code fuori dei negozi per poterselo accaparrare. Di che cosa stiamo parlando?

Con poco più di 79€ te la porti a casa

Si tratta dell’Enkho Friggitrice ad aria 7,6 litri. La possiamo già ammirare sul sito ufficiale di Eurospin, dove si sottolinea non solo il prezzo eccellente, ma anche il fatto che sarà disponibile, per l’appunto solo dal 15 novembre 2024. Questo piccolo elettrodomestico possiede ben 11 programmi preimpostati, la temperatura regolabile da 60 a 200° e un timer fino a 60 minuti

Infine, la sua potenza è di 2600 Watt. Il design è moderno, mentre il colore nero. La cosa straordinaria è cha possiede due cestelli e che dunque possiamo cuocere insieme più alimenti. Anche per lei è disponibile il comodo servizio clicca e ritira. Potremo poi ritirarla in tutti gli store Eurospin. Non ci resta dunque che andare sul sito, cliccare e, per l’appunto, ritirare nel nostro store di fiducia la friggitrice ad aria.