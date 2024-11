Reni, l’unica acqua che fa davvero bene è solo questa: sull’etichetta c’è scritto a chiare lettere

Ce lo dice l’etichetta a chiare lettere, l’unica acqua che fa bene ai reni è proprio questo, ecco cosa devi sapere la prossima volta che la comprerai.

E poi dicono che è solo acqua, invece non lo è affatto e questo occorre comprenderlo nel momento in cui ci si reca al più vicino supermercato per acquistarla. Certamente l’acqua è un bene essenziale, di cui è impossibile fare a meno.

Noi stessi siamo fatti per il 70% di acqua quindi come possiamo farne a meno? Gli esperti di nutrizione e non solo, ci consigliano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, indispensabile per il buon funzionamento delle nostre funzioni metaboliche.

Idratare il nostro corpo in maniera sufficiente si rivela veramente indispensabile, proprio come farlo nella maniera corretta.

Questo è il motivo per cui, gli esperti si sono soffermati su quelle che sono le acque in commercio, cercando di comprendere quali siano le migliori in maniera assoluta. Ecco l’etichetta che dovresti scegliere.

La migliore acqua per il tuo organismo

L’acqua ti fa fare tanta “plin plin”. Questo è quello che ci dice una famosissima pubblicità che da anni ci accompagna in TV. Il mondo della pubblicità da diversi anni, si dedica all’acqua, mostrando quelle che, secondo il mercato, sono le etichette di punta. Ci sono quindi le acque “altissime e purissime”, quelle “povere di sodio”, ma quali sono veramente le migliori? Senza andare a disturbare quelli che sono i sommelier dell’acqua, ognuno di noi avrà assaggiato le acque di diverse etichette, scegliendo quella che sembra essere la migliore. Ma la scelta sarà veramente quella giusta?

La realtà è che l’acqua migliore delle altre è solo una e a dirlo è proprio la scritta che è presente sulla sua bottiglia. Saper leggere le indicazioni si rivela molto più importante di quello che si possa credere.

La migliore acqua da bere

L’acqua è indispensabile per il nostro corpo, sia per quello che riguarda l’idratazione, ma anche per poterlo aiutare a smaltire le tossine e tutti gli elementi dannosi che in esso possono sedimentarsi. Solo l’acqua permette di eliminare i liquidi in eccesso, portando a una maggiore minzione. Ma allo stesso tempo, andare al bagno troppo spesso, è dannoso tanto quanto non andarci in quanto i reni sono sottoposti a uno stress eccessivo.

Quindi la scelta al momento dell’acquisto, dovrebbe ricadere su un’acqua con un residuo fisso minimo. Questo non dovrebbe mai superare lo 0,50 mg, per non essere dannosa. Meglio quindi, imparare a leggere l’etichetta, piuttosto che farsi ingannare da un packaging piacevole o dalla spinta pubblicitaria.