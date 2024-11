Pentole incrostate, nei migliori ristoranti hanno un trucchetto per pulirle: basta una goccia di questa bevanda e lo sporco sparisce

Pentole incrostate, da oggi puoi dire loro un sonoro addio. Con questa bevanda le avrai ancora più splendenti. Il trucchetto dei ristoranti stellati.

È davvero meraviglioso mettersi ai fornelli pensando di cucinare qualche cosa di buono, per noi e per i nostri cari, inoltre non serve per forza un’occasione speciale per farlo. Prendersi cura di chi si ama vuol dire mettere in tavola pasti cucinati con il cuore. È questo l’ingrediente segreto per risultare vincenti.

Fatto sta che se siamo avvezzi a cucinare molto ogni giorno, è ovvio che i vari utensili si sporchino gravemente. E fra di essi possiamo nominare le pentole, che ve ne sono per tutti i gusti ed esigenze, e nelle prossime settimane, le useremo ancora di più, in vista delle prove dei menù da portare in tavola durante le festività natalizie.

E così, nel sistemarle dopo averle utilizzate a gogo e lavate con cura, notiamo che presentino delle brutte e profonde incrostazioni. Chiaro che esse non sono il massimo a livello estetico ma non lo sono, per la verità, soprattutto per la nostra salute e quella del nostro cibo. Difatti queste incrostazioni, durante le prossime cotture, potranno andare a intaccare il cibo che ci cucineremo e che noi mangeremo.

E capite che tutto ciò non rappresenta assolutamente quello che si potrebbe definire un autentico toccasana. A quel punto penserete dunque di portare alla discarica le pentole ma, prima di compiere questa azione, dovreste mettere in atto un semplice, ma alquanto efficace, trucchetto. Lo sfruttano tantissimo anche nelle cucine dei ristoranti più rinomati.

Pentole incrostate, la prima dritta

Molti penseranno che tale rimedio consista nel riporre acqua bollente nelle pentola e poi due cucchiai di bicarbonato di sodio. C’è anche chi invece preferisce l’aceto bianco. Successivamente va lasciata in ammollo per un’ora e poi strofinarla con una spugnetta la superficie bruciata.

Infine bisognerebbe procedere con un bel risciacquo. Niente male con questa dritta ma, a quanto pare, esisterebbe un trucco ancora più efficace. Si tratta di utilizzare una bevanda che tutti noi conosciamo e che non manca mai in frigo. Il suo utilizzo vi sorprenderà e, una volta che l’avrete provata in tale direzione, non ne farete mai più a meno.

Il trucchetto dei ristoranti stellati

Di che cosa parliamo? Della strepitosa Coca Cola. Ecco come e mentre in atto l’escamotage. Riempiamo la pentola con la bibita e scaldiamo a fuoco basso. A questo punto spazzoliamo con una spazzola rigida per rimuovere le incrostazioni anche più dure. Noteremo che, pian piano, si staccheranno e che il tegame apparirà ancora una volta come nuovo.

Tuttavia, se vogliamo anche dare una bella sistemata ai fondi esterni delle pentole, che tendono ad annerirsi con il contatto perpetuo del fuoco, puntiamo ad un mix di aceto e bicarbonato. Infine, come ultima dritta, teniamo a mente che è sempre meglio che le incrostazioni non diventino troppo numerose e profonde. Dunque, come vediamo il primo sentore di esse interveniamo tempestivamente, per la salute nostra, del nostro portafogli e delle pentole stesse.