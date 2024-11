Bolletta, stacca immediatamente la spina a questo dispositivo elettrico: da spento ti costa 400 euro all’anno

Bolletta, corri subito a staccare la spina a questo dispositivo o sono guai. Lui ti fa spendere 400€ in più.

La situazione non è, ad ora, delle migliori nel nostro Paese. Le spese da sostenere sono sempre tante, pardon troppe, e la cosa peggiore è che fra quelle fisse e variabili, tendono a metterci lo zampino pure quelle impreviste. Arrivare salvi a fine mese diventa sempre più un’utopia per la famiglie italiane, sfiancate dalla crisi e dei perpetui rincari, che hanno colpito ogni settore.

Il fatto è che, mettere da parte dei soldini, con tutto quel che c’è da pagare e con gli stipendi sempre più bassi, oltre che col lavoro che latita, non è il più delle volte fattibile e anche i risparmi di un vita rischiamo così di esaurirsi a stretto giro. Oltre a pensare di mettere in atto i Piani B, gli esperti ci ripetono la fondamentale importanza di diventare bravi risparmiatori o, qualora già lo fossimo, continuare ad esserlo.

Tale discorso vale di certo anche per quanto riguarda le bollette. Sono da tempo molto salate ma, dati e sondaggi alla mano, quella che pare risultare più tosta è quella relativa all’energia elettrica. Diciamo che, come sentenziano molti utenti sui Social, può rappresentare un’autentica spada di Damocle.

Il fatto è che, risparmiare sul suo consumo, richiede vere e proprie strategie che dobbiamo mettere in atto con costanza insieme ai nostri familiari. Adesso che poi in parecchie zone d’Italia si è dato il via all’accensione dei riscaldamenti, bisogna darsi una regolata e moderarsi. Attenzione anche ai gradi in più, che corrispondono a soldini in maggiorazione da pagare.

Bollette, meno salate con questi accorgimenti

Tra i vari elettrodomestici che abbiamo in casa, prestiamo molta attenzione a quando azioniamo la lavatrice e la lavastoviglie. Cerchiamo di farlo nei giorni e nelle fasce orarie in cui costa di meno sia per il consumo di acqua che di elettricità e facciamolo solo se sono a pieno carico. Non eccediamo poi nei gradi e nella lunghezza dei vari lavaggi.

Di certo anche il frigo consuma parecchio, dovendo restare sempre acceso. Basta solo evitare di aprirlo 100 volte e di inserirci cibo eccessivamente caldo, per farlo funzionare bene, senza un consumo ulteriore e superfluo di energia. Per quel che concerne il forno principale, puntiamo alla cottura in modalità ventilata, che utilizza una sola resistenza e, pertanto, consuma di meno.

Il dispositivo killer

Tuttavia, a quanto pare, sono altri gli elettrodomestici killer. La cosa pazzesca, che vi farà rimbalzare dalla sedia, è che consumano parecchio anche se spenti e attaccati alla presa di corrente. Dunque, in cucina, stacchiamo sempre quelli piccoli quando non li usiamo. La cosa particolare è che c’è n’è un altro che ci porta a spendere un’esagerazione in bolletta.

Si tratta di non lasciare in standby PC e TV. Fatto sta che il dispositivo che ci costerà maggiormente è la console dei videogiochi. Pensate che potrebbe arrivare a farci pagare la bellezza di 400€ in più in bolletta. Dunque, da oggi, sapete quale sia il vostro nemico da abbattere e dunque come poter iniziare a risparmiare concretamente.