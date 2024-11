Tredicesima, ennesima stangata per tutti: quanto arriverà davvero | Importo inferiore alle aspettative

L’importo della tredicesima non farà altro che deludere veramente tutti. Una stangata veramente inattesa per tutti i cittadini italiani.

Anche la tredicesima nasconde una bruta sorpresa per i cittadini italiani. La si attende da tutto un anno e adesso ci si deve rassegnare a un importo che non è quello che ci si immaginava.

Dicembre dovrebbe essere il mese del Natale, delle feste in famiglia e anche della tredicesima. A prevederla i contratti di lavoro, grazie ai quali viene concessa per dare un aiuto e un compenso economico maggiore ai cittadini italiani.

Ma sembra che quest’anno le modalità di calcolo di quella che è la tredicesima mensilità, tanto attesa, cambieranno, rendendo un po’ meno felici i lavoratori dipendenti, che dovranno fare i conti con un taglio inatteso.

Considerando la grande importanza che la tredicesima ha, per i lavoratori, vale la pena approfondire la questione, per riuscire a comprendere al meglio cosa succederà.

Una tredicesima molto più leggera

Quello che purtroppo ci si deve aspettare per questo 2024 è una tredicesima molto più leggera e la colpa sarebbe da ricercare in quelle che sono le misure economiche che fino a questo momento sono state adottate. Il calcolo ha fatto in modo che il valore della tredicesima si abbassasse in maniera quasi inattesa, ma come è stato possibile questo? Si ha diritto alla tredicesima mensilità, grazie ai CCNL. Essa viene pagata entro il mese di dicembre e in genere corrisponde a 1/12 della retribuzione lorda annuale. Quindi per chi ha lavorato tutto l’anno, l’importo dovrebbe essere pari a una mensilità di stipendio.

Possono beneficiare della tredicesima, coloro che hanno lavorato almeno per 15 giorni nell’anno. Essa viene maturata anche durante le ferie, la malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, cassa integrazione.

Cosa succede agli importi di quest’anno

Il taglio del cuneo fiscale andrebbe ad influenzare quello che è l’importo della tredicesima a cui si ha diritto. Lo sgravio contributivo darebbe in modo che l’importo netto della tredicesima a parità di lordo, sia più basso rispetto a quello che è effettivamente lo stipendio di dicembre. Una differenza che quest’anno, per via delle riforme che si sono avute, sarebbe molto più evidente di ciò che succedeva negli anni passati.

La misura in questione riguarda solo 12 dei 13 mesi che vengono effettivamente pagati al lavoratore che, a conti fatti, si troverebbe con un importo di tredicesima, inferiore a quello che si sarebbe aspettato. Una sorpresa inattesa ma semplice da spiegare.