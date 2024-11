Multe, non devi più pagarle se a fartela sono loro: non importa se ti dicono che sono agenti della municipale

Ti dicono che sono agenti della municipale e ti elevano una multa. Tranquillo, non hai alcun obbligo di pagarla e ti spieghiamo il motivo.

A cambiare buona parte delle abitudini degli automobilisti italiani, ci ha pensato il nuovo Codice della Strada. Negli ultimi mesi c’è stato un intenso lavoro per quello che riguarda le regole che gli automobilisti e tutti gli utenti della città, devono seguire.

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha cambiato le regole, ponendo l’attenzione, soprattutto, su quelle che sono le infrazioni che espongono tutti a pericoli maggiori.

Il compito che si vuole assolvere, provvedendo alla modica del Codice della Strada, è quello di ridurre in maniera drastica il numero di incidenti che hanno luogo in strada.

Per assicurarsi che tutti gli utenti della strada rispettino le regole, sono stati intensificati i controlli con un numero maggiore di posti di blocco. Ma ci sarebbe un caso in cui, nonostante sia stata elevata la sanzione, non si è tenuti a pagarla. Ecco il caso che in pochi conoscono.

Sanzioni molto più severe

Quello che è stato previsto con il Nuovo Codice della Strada, è una serie di sanzioni molto più severe, per coloro che non rispettano le regole. Si ha bisogno di una maggiore disciplina, per tutti gli automobilisti che senza dar troppo peso, all’importanza di seguire le regole, commettono delle infrazioni. Proprio in questa prospettiva ci sono state argomentazioni che hanno ricevuto un’attenzione maggiore in sede di modifica del Nuovo Codice della Strada.

Sono, ad esempio, previste regole più stringenti per i neopatentati, più severe le sanzioni per chi si mette alla guida dopo aver consumato alcol, ovvero sostanze stupefacenti. Stringenti poi, le misure per chi viene trovato mentre utilizza lo smartphone durante la guida. Attenzione però, a questi elementi.

I posti di blocco sono il terrore degli automobilisti

Affinchè gli automobilisti rispettino le regole del Codice della Strada, occorre un lavoro di controllo costante su di essi. Proprio per questo motivo, sul territorio italiano sono stati intensificati i Posti di Blocco. Impegnati in essi, non solo polizia e carabinieri, ma anche la polizia municipale. In quest’ultimo caso occorre procedere con un chiarimento ben preciso, che è stato dato dalla sentenza n.157 del 10 maggio 2014.

In particolare occorre essere a conoscenza che, nel caso in cui sia comminata una multa, elevata da un agente delle polizia municipale in borghese, essa è illegittima.