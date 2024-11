Lavori, i più retribuiti senza laurea: con alcuni guadagni quasi 75mila euro all’anno | Non disperarti se tuo figlio non vuole fare l’università

Lavori, questi sono ben pagati anche se non si è laureati. Guadagni fino a 75.000€ annui.

Sovente sentiamo genitori e nonni ripetere a pieni polmoni la grandissima importanza di studiare o meglio di ottenere il famoso pezzo di carta. E con esso tuttavia non si riferiscono solo al diploma ma di una laurea, magari anche solo di primo livello. Nonostante costi parecchio studiare, è visto come qualche cosa di fondamentale per guadagnare bene e farcela nella vita in generale.

È opinione comune che più si ha studiato e si ottengano lauree e specializzazioni, più sia facile fare una bella carriera e guadagnare tanti soldini. In realtà, le cose, non stanno così. Infatti, come in tanti lamentano sui Social, accade che, dopo tanti anni trascorsi a sudare sui libri e aver speso tanti soldi per master e seminari vari, si rimane con un pugno di mosche in mano.

Studiare è importante per aprire la mente. In effetti può esserci utile sul settore lavorativo, per svolgere alcune mansioni che senza una laurea non potremmo mai esercitare. Il fatto è che, con la grandissima crisi che serpeggia nel nostro Paese, trovare un buon posto nel mondo non è una passeggiata di salute. Soprattutto per giovani e giovanissimi.

Quando poi trovano qualche cosa da fare, non è detto che sia inerente al percorso di studi affrontato. A livello di compensi poi, c’è da mettersi le mani nei capelli, perché non è detto che si avvicinino neppure a rimborsi spese. Insomma, la situazione non è delle migliori, ma non bisogna neppure gettare la spugna e darsi per vinti.

Lavoro, per guadagnare bene non serve sempre una laurea

Se d’altro canto nostro nipote non se la sente di studiare, perché non è incline a passare ore e ore sui libri, dobbiamo rispettare la sua scelta, purché si dia da fare per cercare il suo posto nel mondo. In poche parole significa che non può e non deve restarsene a casa fare niente e darsi da fare, per guadagnare in maniera lecita.

Tanto più che, tutt’ora, ci sono molte professioni che non richiedono una laurea per essere esercitate e che consentono di guadagnare pure bene. Insomma, sono decisamente redditizie e possono far percepire all’anno quasi 75.000€, se non più. Ovvio che qui gioca molto il fattore esperienza, oltre che il classico passaparola, che non è mai passato di moda.

Se eserciti questi mestieri guadagni un botto

Basta avere un diploma di scuola professionale per lavorare in fabbrica e, pian piano, salite di grado, arrivando a ruoli interessanti. Qui però i guadagni non sono elevatissimi ma, con il passare del tempo, possono diventare interessanti. Bene possono percepire i meccanici specializzati, ma sono soprattutto gli idraulici i veri nababbi, se hanno un discreto giro di clienti e sono abili nel sapersi pubblicizzare.

Rimanendo in ambito digitale, vanno fortissimo i Social Media Manager. Qui però, oltre a possedere una buona conoscenza, possibilmente della lingua inglese, è opportuno avere una buona infarinatura informatica e quindi dei vari algoritmi, nonché di montaggio video e post produzione. Dunque, in codesta direzione, qualche corso mirato è bene frequentarlo.