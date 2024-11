Cuscini, negli hotel li lavano solo così: addio macchie gialle | Rimangono morbidissimi e profumati come non mai

Cuscini, vuoi anche tu averli belli e candidi come quando sei in hotel? Il segreto per eliminare le macchie gialle.

Il trucchetto per dormire bene è quello di essere a proprio agio in camera da letto. Essa non deve essere ne troppo calda né troppo fredda. Inoltre deve possedere un buon profumo ed è per questo motivo che gli esperti ci consigliano di utilizzare profumatori e oli essenziali alla lavanda nella zona notte.

Questi aromi ci donano molta tranquillità e, come anche una buon tisana calda, ci possono essere di grande aiuto per un buon sonno. Ad ogni modo, pure le lenzuola, le federe e cuscini in buono stato, possono darci una mano in questa direzione. Chiaro che non devono essere troppo rigidi, perché potrebbero rigarci la pelle del viso e dunque non donarci quel benessere utile per alzarci la mattina freschi e riposati.

Quando ci troviamo in hotel, noteremo che essi sono molto soffici e che le poco fa menzionate federe sono linde e prive di imperfezioni. Chiaro che, per avere il corredo letto in buone condizioni, bisogna cambiarlo spesso. Infatti non possiamo pretendere che, dopo una settimana, sia ancora lindo, se ci dormiamo ogni notte, magari coi nostri amori di pelo.

Sarebbe opportuno cambiare tutto ciò una volta a settimana ma, nel caso in cui dormiamo con cani e gatti, anche un paio. Inoltre, se siamo malati, anche ogni giorno. Al di là dei batteri che si possono annidare, ecco che sulle federe si possono pure creare macchie gialle. Si creano per colpa della seborrea.

Cuscini, stop alle macchie gialle e non solo

È un processo secondo cui le ghiandole della pelle producono eccessivo sebo, che in buona sostanza altro non è che sudore. Ed è per questo motivo che chi propende a sudare parecchio anche in inverno, tende a trovare queste macchie sulle federe, che sono poi più evidenti se esse sono di colore bianco. Il problema è che la maggior parte delle volte tutto ciò si manifesta sul cuscino.

La faccenda diventa delicata, come lavarli dunque in modo convincente? In realtà non dobbiamo metterci le mani nei capelli e pensare che sia complicato. Basta solo seguire un trucchetto che mettono in atto anche le lavanderie degli hotel e che ci permetterà di igienizzare perfettamente tutto quanto. Niente lavaggi a mano, ma solo in lavatrice.

Il trucchetto degli hotel

Partiamo coi programmi. Puntiamo per uno di delicati alla temperatura di 40°. Concluso il lavaggio massaggiamo il guanciale, per fare in modo che non si creino accumuli. Attenzione anche alla centrifuga, da non impostare oltre i 600-800 giri, così saremo certo che non si rovinerà l’imbottitura.

Nel caso ci siano materiali in lana, diciamo di sì ad un lavaggio a secco. In altri materiali diversi dalla lana e dal piumino d’oca, leggiamo l’etichetta prima di procedere al lavaggio. Ma in ogni caso, per tutti i cuscini, laviamone al massimo due per volta. E per l’asciugatura mettiamoli all’asciugare all’aria aperta, all’ombra e in verticale. E se sono in piumino d’oca massaggiamoli prima di stenderli.