Biscotti Realforno della Lidl, a produrli è un colosso e in altri supermercati li paghi il doppio: la qualità è la stessa

Hai presente i biscotti Realforno che puoi acquistare alla Lidl? Sono in pochi a saperlo, ma a produrli sarebbe un vero colosso del settore.

Il settore alimentare ha sentito, in maniera piuttosto preponderante, quelli che sono i colpi della crisi economica. Quello a cui hanno dovuto assistere i cittadini, negli ultimi mesi, è un importante aumento dei prezzi, a fronte di uno stipendio che non cambia in alcun modo.

In un momento così delicato, a farsi strada sono stati i discount e i punti vendita in grado di abbinare un’elevata qualità dei prodotti, abbinata a un costo molto basso.

Il Lidl, in una prospettiva di questo genere, è divenuto una delle catene più amate dai consumatori, che tra i suoi scaffali è in grado di offrire, ai cittadini, alcuni dei prodotti migliori in assoluto, a prezzi veramente bassi.

Un cambiamento di prospettiva che ha permesso anche di scoprire che, alcuni dei prodotti offerti dal discount, sono invece prodotte veri colossi del mercato, come succede per i biscotti Realforno.

I consumatori si sono spostati verso i discount

La crisi economica e l’aumento dei prezzi per i beni di prima necessità, ha reso indispensabile, da parte dei cittadini italiani, scegliere con cui i punti vendita a cui affidarsi. Una prospettiva questa, che ha fatto in modo che si rivalutassero i discount, scoprendone quelle che sono le potenzialità reali. Il discount attualmente, non è considerato una seconda scelta, quella intrapresa da chi non ha abbastanza denaro per provvedere alla proprio famiglia. Si sceglie di fare la spesa qui, per risparmiare, per poter beneficiare di prezzi bassi e qualità elevata.

Lidl a tutto questo, abbina anche una serie di sconti che di settimana in settimana, permette di provvedere alla propria spesa, senza dover compiere delle scelte, sacrificando alcuni acquisti.

Chi produce i biscotti di Lild?

Lidl è una delle catene di discount più apprezzate dai consumatori. Una preferenza che è nata, innanzitutto dalla vasta scelta, in secondo luogo dalla qualità dei prodotti che vengono proposti ai consumatori. L’elevata qualità dei prodotti la si deve anche a quelle che sono le aziende produttrici. In alcuni casi sono dei veri colossi del mercato a produrre i prodotti a marchio Lidl.

I biscotti Realforno sono un valido esempio di tutto questo. I frollini della catena di supermercati tedeschi, vengono prodotti nello stesso stabilimento dei biscotti Balocco. Si tratta infatti, dello stabilimento di produzione sito in Via Santa Lucia, 51 12045 Fossano (CN).