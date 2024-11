Abbatti la bolletta: praticamente risparmi di più del 50% con questo trucchetto | Tutti gli elettricisti lo fanno in casa

Abbassa subito la bolletta con un semplice gesto. Cambia le lampadine e il risparmio sarà garantito

Quando ti arriva la bolletta a casa non sai più che pesci pigliare. A volte scherzi coi tuoi figli nel non volerla aprire e leggerla. E, appena noti i conti esatti da pagare, il tuo viso cambia mille volte colore, passando dal rosso al viola. Difatti, sebbene sei abituato al fatto che siano belli tosti da onorare, ti auguri sempre, dal profondo del cuore, che la volta prossima volta saranno più bassi.

È però davvero difficile che sia così, anche se tu giuri di sforzarti di risparmiare su certi livelli di consumo. Hai anche istruito moglie e prole con delle dritte a riguardo, che ti hanno donato alcuni esperti del settore. Moltissimi li avete messi in pratica, nella vostra quotidianità, ma adesso, complice il riscaldamento acceso, soprattutto la sera, non vedi grandi risultati.

Trovandoci nella stagione autunnale/invernale, è chiaro che parlare di risparmio, con sia il riscaldamento che le stufe accese, soprattutto nelle zone più fresche del nostro Paese, non è facile, ed è chiaro che, man mano che andremo avanti, addentrandoci nel cuore dell’inverno, lo sarà ancora di più. Tale constatazione è doveroso farla, dato che saremo avvezzi a trascorrere più tempo in casa.

Al di là del fatto che sarebbe bene che tu verificassi i costi a seconda del servizio scelto e del contratto stipulato, dovresti pure accertarti che in casa tua non si compiano errori grossolani, che incidono pesantemente sui costi della bolletta a fine mese. Ad esempio, hai scelto elettrodomestici di nuova generazione e a risparmio energetico?

Bollette, le prime dritte per dimezzarle

O ancora, azioni la lavatrice e la lavastoviglie nelle giornate e nelle fasce orarie dove i costi si abbassano? Peccato che, l’altro giorno hai notato che in realtà, dopo i primi giorni in cui si stava attenti nella tua famiglia a tutti gli aspetti per risparmiare, poi essi sono stati un poco allentati, visto che tutti gli elettrodomestici citati funzionano a tutte le ore del giorno.

In ogni caso, tutti i piccoli elettrodomestici in cucina, quando non sono in funzione, andrebbero prontamente staccati dalla presa di corrente, dato che sappiamo che in questo modo consumano parecchio. Adesso poi sapete di non dover lasciare in standby per ore i vostri PC con la scusa dello smart working, oltre che la TV. Se tuttavia volete dare una scossa alla bolletta, cambiate anche le lampadine.

Cambia le lampadine e abbassi i consumi

In buona sostanza se volete comunque possedere una buona illuminazione ma consumare di meno, puntate a quelle a led. In ogni caso non sono tutte uguali e pertanto scegliamo la migliore a seconda della stanza. Per il soffitto della camera va bene una da 10 Watt, mentre per il comodino da 3 Watt. Per il soffitto del bagno da 15/20 watt e per lo specchio sopra il lavandino da 10 watt.

Passando alla cucina, per il soffitto gli stessi Watt di quelli riferiti al bagno, mentre per i fornelli da 5 Watt. Per il piano da lavoro 8 Watt. E che dire del salotto? Per il soffitto sarebbe top una da 15 Watt, per il tavolo da 6/8 Watt e per gli angoli da lavoro 5/10 Watt. Se avete un ripostiglio, puntate a 10 Watt. Se farete questa scelta, sappiate che con una spesa annua media di 2€ per mille ore, potrete contare su ottima illuminazione, contro, se parliamo di lampadine normali, 8€ per lo stesso tempo.