Termosifoni, prima di accenderli assicurati di aver fatto questa operazione: è praticamente la prima regola fondamentale

Termosifoni. Attento a quel che fai. Prima di accenderli nella tua casa devi avere fatto questo o rischi grosso.

Nonostante in questi giorni, soprattutto nelle ore diurne, le temperature siano parecchio alte per la stagione in cui siamo, già in diverse zone del nostro Paese è stato dato il via libera per poter accendere il riscaldamento. Chiaro che se una persona abita qui ed ha freddo li può accendere, purché non superi le ore previste e i gradi previsti.

Al di là di ciò, bisogna anche prestare molta attenzione, al momento dell’accensione, a molti aspetti. Quello più importante, ma che nonostante ciò in tanti non prendono in viva considerazione per via dei costi, è il controllo della caldaia. Se quest’ultima è sporca o non funziona, non percepiremmo un bel caldino.

Costringeremo i termosifoni a un lavoro a cottimo e, oltre a non stare al caldo, dovremo spendere molti soldini nella bolletta dell’acqua e del gas a fine mese. Insomma, non c’è da starsene tranquilli. Oltre a questo che, ribadiamo, non va preso sottogamba, prima di accendere i termosifoni, verifichiamo anche il loro stato e soprattutto non poniamo mai su di essi dei panni ad asciugare.

Tanti hanno questo vezzo nelle stagioni autunnali e invernali, dato che non sanno come farli asciugare repentinamente. All’aperto ci impiegano molto tempo e in bagno pensano che non sia il meglio da fare. Per l’appunto credono che ponendoli sui termosifoni sia la soluzione ideale. Il calore però emanato dal termosifone si fermerà su di essi e non si propagherà per la casa.

Termosifoni, gli accorgimenti da mettere in atto prima di accenderli

Tutto ciò porta all’arrivo di tanta muffa, che non è il massimo né per la nostra salute né per un mero fattore estetico. Anche questo è un aspetto al quale moltissimi non badano mai. Altro gesto da evitare è di coprirlo con oggetti o copritermosifoni, per lo stesso identico motivo. Esteticamente sono graziosi e sono anche degli ottimi cadeau per Natale ma, per i motivi appena enunciati, non andrebbero applicati.

Ci sono due operazioni in particolare che dovremmo mettere in atto prima di procedere all’accensione. No, non dovremmo mai chiamare un esperto per attuarle, salvo rare eccezioni, ma dovremo solo prenderci dei minuti per poi scaldarci in modo intelligente e in maniera sicura. Tuttavia, lo diciamo fin da subito, tutto ciò potrà essere attuabile solo se farete prima controllare anche la caldaia per bene.

Fai questo o sei fritto!

La prima cosa da fare, a riscaldamento però spento, è sfiatare i termosifoni. Bisogna coprire tutte le valvole, girare la manopola e, con la chiave di sfiato, aprire la valvola del termosifone, Dovremo aprirla in senso antiorario e, a quel punto, l’aria e l’acqua fuoriusciranno. Infine, ruotiamo la valvola quando uscirà solo acqua senza bolle d’aria, per poi chiudere la valvola in senso orario e provvedere via via per tutti gli altri termosifoni.

Non scordarti neppure di occuparti della loro pulizia esterna, perché, se sono pieni zeppi di polvere, quando li accenderai, essa si propagherà nella tua casa, come anche gli acari, che possono provocare seri problemi anche alle vie respiratorie. Seguendo questi consigli potrai stare tranquillo e bene al caldo, spendendo anche meno soldini nelle varie bollette.