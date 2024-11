Formaggi, basta metterli nell’alluminio e nel cellophane: da oggi avvolgili così e dureranno molto di più

Formaggi, ti riveliamo noi dove dovete conservarli. Non metteteli mai più in cellophane o in carta alluminio.

Sono gustosi sia da soli che come ingredienti di tante ricette e piacciono tantissimo sia ai grandi che ai piccini. E con salumi, gnocco fritto o pane, sono a dir poco perfetti. Stiamo parlando dei formaggi, che sostanzialmente non mancano mai nel carrello, quando andiamo a fare la spesa. Diciamo che ce n’è per tutti i gusti e per ogni esigenza, oltre che per ogni tasca.

Vista la loro grande varietà, è davvero impossibile non puntare su più di uno, per preparare qualche cosa di buono, sia per pranzo che per cena. Tra l’altro il formaggio in linea generale è considerato uno dei più accattivanti insaporitori. Il problema è che, se da un lato, quando lo vediamo esposto nell’apposito reparto del supermercato, ci sembra bello in forma, una volta portato a casa, le cose possono cambiare.

Ci riferiamo con ciò al problema della conservazione, che è un po’ più complesso e che riguarda tutti i cibi. Altro aspetto da considerare è che, una volta aperto ma non consumato tutto, andrebbe conservato con maggior premura, se non vogliamo correre il concreto rischio di gettarlo via a stretto giro. Ricordiamoci poi che, quando lo mettiamo in frigo, deve essere ricoperto e mai lasciato all’aria.

Lo dobbiamo fare per diversi motivi, il primo è perché così può assorbire odori anche di altri cibi e che se non igienizziamo a fondo il frigo può diventare un ricettacolo di batteri. In fine il formaggio può anche perdere bontà e sapore. Ora inizierete a chiedervi quale sia il metodo più corretto e salutare per conservarlo, soprattutto dopo che è stato aperto.

Formaggi, occhio a come li conserviamo in frigo

Il primo clamoroso errore da non fare mai più è di lasciarlo, ancora integro, all’interno di una confezione o di qualche foglio di cellophane. Ricordate che la plastica non è affatto materiale salutare e non parliamo solo dell’ambiente. Tendendo a far sudare il cibo lo farà andare a male in un battito di ciglia.

Allora che fare? Di certo non mettiamolo nemmeno in un contenitore ermetico di tale materiale, per lo stesso identico motivo. Altra cosa da non prendere in considerazione è di avvolgere il formaggio nell’alluminio. Anche questo metodo non gli consentirebbe di mantenersi buono a lungo. Ora però, non gettate la spugna, perché esiste un altro trucchetto per mantenerlo buono per molto tempo.

Dove avvolgerlo per conservarlo alla grande

In sostanza, dopo aver rimosso con cura l’involucro nel quale lo abbiamo acquistato, se notiamo che il formaggio risulta bagnato, asciughiamolo delicatamente con fogli di carta assorbente da cucina, Fatto ciò, avvolgiamolo in maniera stretta in un foglio di carta oleosa. Quest’ultima potrà anche essere la carta da forno, che non mancherà in casa nostra.

A questo punto non dovremo fare altro che porlo nell’apposito spazio del nostro frigo, dopo averlo perfettamente igienizzato e pulito. In questa maniera potrete dormire sonni tranquilli, visto che il formaggio si conserverò bello fresco e asciutto. Chiaro che, una volta aperto, sarà bene non temporeggiare troppo per assaggiarlo nuovamente, perché si conserverà di meno rispetto a quando era del tutto integro.