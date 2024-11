Codice della strada, per chi non ha queste cose sull’auto scatta la multa: hai tempo fino a metà novembre per metterti in regola

Gli automobilisti italiani hanno tempo fino a metà novembre per riuscire a mettersi in regola. Al posto di blocca scatta la multa salata per chi non le ha in auto.

Le regole della strada negli ultimi mesi sono cambiate in maniera radicale. Sono molti gli interventi che il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha previsto per quello che viene definito come Nuovo Codice della Strada. Le modifiche alle regole e l’inasprimento delle sanzioni, hanno l’unico scopo di rendere le strade molto più sicure.

Per fare in modo che gli automobilisti seguano le nuove regole del Codice della Strada sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Una vera e propria schiera di posti di blocco che hanno già colpito numerosi automobilisti.

Centinaia sono le sanzioni scattate nelle ultimissime ore, con gli automobilisti che si sono trovati letteralmente impreparati di fronte ai cambiamenti che si sono avuti alla normativa.

In particolare, ci sarebbe un oggetto che dovrebbe essere sempre in auto, ma che purtroppo, ancora troppi automobilisti non hanno. I tempi stringono per riuscirsi a mettere in regola.

Automobilisti, non dimenticate di mettervi in regola

Quello che si chiede agli automobilisti è di essere in regola con il Nuovo Codice della Strada. Rispettare i limiti di velocità, non assumere alcol e sostanze stupefacenti, non utilizzare il dispositivo smartphone mentre si è alla guida, sono solo alcune delle indicazioni contenute all’interno di una normativa che prevede una serie di attenzioni specifiche.

In particolare le regole contenute nel CdS vanno ad indicare alcuni obblighi agli automobilisti, tra cui viene anche indicato cosa si deve avere in auto, sempre con sè. Un obbligo in vigore in questi mesi e che se non rispettato potrebbe essere causa di sanzioni piuttosto salate. Oggetto veramente indispensabile, anche se ovviamente molto dipende anche da quelle che sono le scelte dell’automobilista stesso.

Ecco cosa non dimenticare in garage

Si ha tempo fino al 15 novembre per mettersi in regola. Sulle strade italiane dal 15 novembre fino al 15 aprile, scatto l’obbligo di montare le gomme invernali, ovvero di portare con se le catene da neve, per evitare problematiche nel caso in cui delle condizioni metereologiche sorprendessero gli automobilisti. Un obbligo che è possibile ovviare utilizzando le gomme 4 stagioni, ma se ci si trova in un luogo in cui la neve scende copiosa, tale scelta non è possibile. L’obbligo è già in vigore dal 15 ottobre, ma vi è tempo fino al 15 novembre.

Per tutti coloro che non rispetteranno tali i dilazioni, sono previste sanzioni che vanno dagli 84 euro, fino a 318 euro, con la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida e nel caso in cui ve ne siano gli estremi è possibile avere il fermo del veicolo.