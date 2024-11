Maxi Concorso Pubblico, cercasi urgentemente dipendenti: non ci sono limiti d’età | Scadenza a mezzanotte

Un’importante opportunità di lavoro in ambito pubblico che val la pena di approfondire. Scopriamo dove e quali requisiti servono.

Per far funzionare al meglio tutti i servizi pubblici che il nostro paese offre, è ovviamente necessario che essi siano presenziati da personale altamente qualificato.

Quanto appena scritto può apparire banale ma, a rifletterci bene, non siamo spesso consapevoli delle complessità che stanno dietro molte delle attività dell’amministrazione pubblica. Una struttura burocratica, quest’ultima, che ha la necessità costante di svecchiarsi ed adeguarsi sempre più ai nuovi mezzi di comunicazione e alle tecnologie digitali. Nei prossimi anni, ad esempio, andranno in pensione moltissimi lavoratori del pubblico: i figli del boom economico, nati nei primi anni Sessanta, che hanno visto il mondo cambiare radicalmente da quando hanno iniziato a lavorare.

E’ necessario che questi boomers – nella nota doppia accezione del termine – lascino ormai i propri posti ai nativi digitali, certamente più adeguati per affrontare le sfide del nuovo millennio.

In quest’ottica, sono molti i settori pubblici che stanno iniziando massicce azioni di reclutamento di nuovo personale. Tra questi, una menzione particolare va fatta nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’authority deputata alla vigilanza e al controllo in vari ambiti: dogane, energia, alcol, tabacco e giochi pubblici.

L’assunzione di nuovo personale da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

C’è tempo sino al prossimo 22 novembre per poter presentare la domanda di assunzione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale sta arruolando personale in varie province italiane, per un totale di 74 nuovi addetti.

E’ importante sapere che il concorso è riservato esclusivamente alle cosiddette “categorie protette“, ossia ai soggetti disabili così come definiti all’Art.1 della Legge 68/1999. Il 30% dei posti disponibili è inoltre dedicato agli ex volontari delle Forze Armate e agli ex volontari del Servizio Civile Universale.

Qualche informazione in più

A prescindere dalla disabilità conclamata, l’unico prerequisito per poter accedere al concorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il diploma di scuola secondaria superiore. Inoltre, non vi sono limiti di età per candidarsi.

Le posizioni da coprire riguardano l’area assistenti, in particolare i ruoli di assistente amministrativo tributario. E’ quindi opportuno, al fine di superare la prova e conquistarsi un posto a tempo indeterminato, avere competenze di diritto pubblico, conoscenze specifiche sulle funzioni dell’Agenzia, nozioni sulla normativa del rapporto di pubblico impiego, competenze digitali avanzate e conoscenza della lingua inglese.