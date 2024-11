Legge 104, questo documento ti permette di comprarti ciò che vuoi: sconti pazzeschi

Un documento grazie alla legge 104 ti offre la possibilità di avere degli importanti sconti. In questo modo ti puoi comprare quello che vuoi.

La legge 104 è stata introdotta nel sistema italiano per tutelare i diritti di una fascia della popolazione che risulta essere più debole. Si tratta della legge n.104 del 1992 e negli anni è stata più volta modificata per offrire maggiori vantaggi a chi è affetto da disabilità.

Chi sviluppa patologie invalidanti può richiedere all’INPS di far riconoscere il proprio handicap. A seguito dell’invio del certificato medico da parte del proprio medico curante, una commissione medica procederà con la valutazione del soggetto, assegnando una percentuale di invalidità.

In base ad essa si può godere di una serie di vantaggi sia per quello che riguarda l’assistenza sanitaria, sia per quello che concerne alcune spese.

Il principio alla base di questa legge è quello che tutti gli essere umani sono uguali. Una legge offre quindi, la possibilità, a chi è meno fortunato, di poter godere di numerosi diritti, tra di essi anche sconti mirati su preciso prodotti.

La legge 104 aiuta coloro che la vita ha messo di fronte a evidenti problematiche

L’Italia cerca di agire in modo tale da offrire eguali aiuti e diritti ai suoi cittadini, compresi coloro che, per via di problematiche di salute, non possono vivere una vita uguale a quella degli altri. La disabilità un argomento piuttosto rilevante su cui, in svariate occasioni si sono aperti degli scontri. Soffrire di patologie che hanno reso il soggetto invalido, non può essere il motivo per cui non è possibile godere di una vita che non sia, qualitativamente, la migliore possibile.

La Legge 104 interviene a riguardo, offrendo, ad esempio, la possibilità di poter avere un notevole sconto su taluni oggetti, come, ad esempio, l’automobile. Ma sembra che questa non sia l’unico vantaggio di cui è possibile godere.

Puoi avere sconti veramente notevoli

Tra i diversi bonus a cui si ha accesso grazie alla legge 104, c’è anche la possibilità di avere un notevole sconto per quello che riguarda l’acquisto di un nuovo smartphone. In particolare è possibile pagare un prezzo tagliato, sia che si decida di comprare un Apple, Android o Windows. In particolare quello di cui si può beneficiare è uno sconto sull’IVA che scende al 4%, uno sconto netto che permetterà il risparmio di molti soldi.

Quello che occorre è una copia del documento che attesti l’invalidità della persona, rilasciato dall’ASL. In questa maniera è possibile avere un ottimo risparmio e quello sullo smartphone è solo uno dei possibile esempi.