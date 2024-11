Elettrodomestico, questo è quello che ti ammazza la bolletta: consuma anche da spento

Elettrodomestico, è tutta colpa sua se paghi un botto in bolletta. Ti costa pure da spento.

La notizia è sconvolgente e ti farà rimbalzare sulla sedia o sul divano dove sei seduto. Non è un rumors e neppure una fake news. Si tratta di una news assolutamente autentica e lo è anche adesso, che ci avviciniamo all’inverno e alle festività natalizie. In tanti ci stanno già pensando, dato che in molti negozi iniziano già ad apparire cibi e ninnoli.

Molte donne infatti stanno stilando la lista di menù e regali per le feste. Tuttavia, anche se cercherai di risparmiare in tale direzione, sai bene che qualche soldino in più lo spenderai e riceverai ancora una volta una bolletta super salata. Ciò ti farà ghiacciare il sangue nelle vene. Quest’estate avete acceso il climatizzatore, ma lo spegnevate quando uscivate e di notte.

Inoltre le temperature non erano troppo rigide. Insomma siete stati bravi e ci andate piano anche adesso con il riscaldamento. Okay, dovete accendere il forno principale, ma avete imparato, da bravi risparmiatori, a optare per la modalità ventilata, che implica una sola resistenza. Poi cuocete anche una pietanza via l’altra senza spegnere l’elettrodomestico.

E tra un cambio e l’altro appunto non lo spegnete, per procedere con la cottura senza intoppi. Inoltre, per quelle più veloci dite sì al microonde. In questo modo risparmierete tempo e denaro, ovviamente se non eccederete con la potenza dei Watt. Di certo il vostro frigo consuma parecchio, dato che deve rimanere sempre acceso, ma da quando lo avete cambiato, puntando all’alto risparmio energetico, state più tranquilli.

Bolletta dell’energia elettrica, occhio a questi elettrodomestici

Difatti sapete che a lunga gittata inizierete a risparmiare parecchio, grazie a lui, in bolletta. Allora è colpa della lavatrice, che vostra moglie aziona più volte. Vostro figlio è un grande sportivo e, pertanto, andando in palestra ogni giorno o più volte alla settimana, ha molti capi da lavare.

In casa avete anche due cagnoloni che dormono con voi e quindi cambiate con maggior frequenza le federe ai materassi. Pensate adesso alla lavastoviglie, ma in effetti non la usate un granché è l’azionate a piano carico, visto che siete soli in casa. Allora qual’ è l’elettrodomestico killer? Non l’immaginate? Tranquilli, ve lo sveliamo noi.

Questo è il vero killer

Come si evince dal titolo, ci sono elettrodomestici che consumerebbero un botto anche se sono spenti. Parliamo di quelli che lasciate per la fretta o per varia dimenticanze, incollati alla presa di corrente. Passando nella vostra amata cucina, controllate se tostapane, frullatori vari, siano staccati dalla corrente. Stesso discorso per i vari fornetti.

Occhio anche alla friggitrice ad aria. Tuttavia pare che quelle che consumino di più così siano le macchinette per il caffè. Pensate che consumato più di 3 Watt, soprattutto se le lasciamo in standby. Mai lasciare in questa modalità anche TV e PC. E, qualora siano collegati a loro volta ad una ciabatta, spegniamola e poi scolleghiamo prontamente anch’essa dalla presa.