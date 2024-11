850 euro elargiti dal Governo: per tutti questi cittadini è davvero una fortuna | Via al nuovo bonus

Con il prossimo anno prende il via una nuova agevolazione, che coinvolgerà decine di migliaia di cittadini. Scopriamo di che cosa si tratta.

Grandi novità in vista per il 2025, soprattutto per una ben determinata categoria di cittadini. E’ infatti in dirittura di arrivo, con il 1 gennaio prossimo, l’agevolazione prevista dal D. Lgs. 29/2024.

Si tratta di una importante novità, volta a supportare ulteriormente alcune persone che vivono in particolari condizioni di fragilità, grazie all’erogazione, da parte dell’INPS, di un assegno mensile netto pari a ben 850 €. Un bonus importante, ma che ricadrà positivamente solo su una ristretta schiera di persone.

A giovarne, infatti, si stima saranno poco più di 25.000 persone: una percentuale molto bassa, pertanto, dei cittadini del nostro paese. Ma chi saranno questi fortunati? Cerchiamo di seguito di individuare i requisiti principali che consentiranno a qualche nostro connazionale di accedere al bonus.

Innanzitutto, trattasi di una agevolazione volta a supportare e promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, consentendo loro di poter mantenere un tenore di vita adeguato direttamente presso il proprio domicilio, senza doversi cioè necessariamente affidare ad una casa di riposo, che, talvolta, può rappresentare per i senior un trauma eccessivo.

A chi spetta il bonus per il 2025

Il primo requisito di accesso al bonus è, ovviamente, anagrafico: verranno prese infatti in considerazione solo le persone con un età uguale o superiore agli 80 anni. Inoltre, è necessario che costoro manifestino un bisogno assistenziale di tipo “gravissimo“: che cosa si intenda con tale indicazione verrà presto chiarito da un documento ufficiale emanato dall’INPS, congiuntamente ad una commissione specifica, istituita presso il Ministero del Lavoro.

Ulteriore paletto, al fine di accedere all’agevolazione, è quello economico: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anziano malato o disabile non deve avere un valore superiore ai 6.000 €.

Importi e requisiti per ottenere l’agevolazione

Infine, per poter accedere all’assegno da 850 €, è necessario che il richiedente sia già titolare dell’indennità di accompagnamento, o quantomeno sia in possesso dei requisiti per il suo riconoscimento. Indennità che, ricordiamo, per il 2024 ammonta a 531,76 €. Ciò significa che il totale percepito dal beneficiario, grazie al bonus anziani, sarà all’incirca pari a 1.400 € al mese.

Va però specificato che l’importo di 850 € sarà spendibile esclusivamente per il costo del lavoro di cura ed assistenza domiciliare, svolto sia da lavoratori domestici abilitati sia da imprese specializzate. Se tale cifra non venisse alla fine utilizzata, sarà compito dell’INPS procedere alla revoca dell’erogazione.