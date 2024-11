Pane surgelato, ti basta 1 minuto per scongelarlo con questo trucchetto: funziona ogni volta

Pane surgelato, in 60 secondi lo scongeli alla perfezione. Il trucchetto top.

Può capitare di prendere la decisione, per altro parecchio saggia, come dichiarano molta casalinghe, di voler congelare del pane fresco. Non per nulla alle volta capita che quando andiamo dal nostro panettiere di fiducia, siamo indotte a comperarne un po’ di più. Oppure quando ci accingiamo a fare la classica spesa settimanale al supermercato, non volendo tornarci più volte, ne compriamo molto.

Sapremo dunque già che dovremo congelarne parecchio. Difatti sarebbe impensabile, oltre che sciocco, rendere talmente duro il pane comperato con tanti sacrifici, da doverlo gettare nel cestino dello sporco. Non tutte le tipologie di pane possiamo utilizzarle per creare pane grattugiato o crostini, ideali per rendere più golose delle minestre.

Pertanto, lo ribadiamo, è necessario puntare al congelamento. Ma per non creare dei guai, cerchiamo di stare attenti quando compiamo tale azione. Difatti sarebbe meglio non porlo mai in una confezione o sacchetto di plastica. Anche se quando lo comperiamo al supermercato lo troviamo così confezionato.

Difatti questo materiale non è il massimo non solo per la salute dell’ambiente, ma anche per quella del cibo. Pensate che lo farebbe sudare in modo eccessivo e andare a male ben prima del previsto. Dunque dove porre la nostra pagnotta prima del congelatore? Semplicemente in un sacchetto di carta, perfettamente asciutto e pulito.

Pane, prima di congelarlo mettilo qui

Noteremo che, appena vorremo scongelare il nostro pane e portarlo in tavola e fare una bella figura coi nostri commensali, che sarà bello dorato e croccante, come ci era apparso quando lo abbiamo comperato in negozio. Per riuscirci non dovremo fare nulla di macchinoso o complicato.

Dovremmo solo mettere in atto uno stratagemma che stanno già attuando molte persone con grande soddisfazione. L’unica cosa che vi accenniamo fin da ora è di procurarvi fin da subito un panno piuttosto capace, sempre perfettamente asciutto e pulito che potrete tenere da parte, appositamente per mettere in atto questo scaltro trucchetto.

Così lo congeli in un solo minuto

Ora vi spigheremo a che cosa vi servirà. Lo dovrete bagnare con dell’acqua e dovrete porlo nel microonde, dove mettere anche il vostro pane da scongelare. Noterete che in in 30 secondi di orologio, il pane si scongelerà, apparendo al massimo della sua forma. Tuttavia, essendo stato contenuto in un fornetto, chiaro che sarà molto caldo.

Se non volete bruciarvi, aspettate sempre qualche istante per prelevarlo e poi servirlo in tavola. Avete dunque capito come potete fare per non restare a bocca asciutta se vi ritrovaste ad avere ospiti per cena, magari dopo che vostro figlio ha deciso di proseguire con lo studio di una materia fino a tardi in compagnia di un compagno di scuola.