Microonde, è un covo di germi e pochissimi sanno come pulirlo davvero: ti bastano 2 minuti

Microonde, attento, se non lo igienizzi regolarmente, può diventare covo di batteri e di sporco.

Non manca praticamente mai all’interno della tua cucina, anche se molto piccola. No, non parliamo del frigo, ma ci riferiamo qui ed ora al microonde. Lo hai comperato subito, fin da quando hai preso casa. E, da allora, è stato amore a prima vista. Certo, hai anche a disposizione il forno principale, ma nella quotidianità, se devi pensare a un pasto solo per te per tuo marito, prediligi il microonde.

Alle volte, andando a fare la spesa, comperi anche cibo contenuto in confezioni apposite per la sua cottura. Oramai sei diventato un esperto in tale direzione e sai che cosa cuocerci, senza correre rischi seri, per te e per la tua casa. Hai letto il libretto delle istruzioni e richiesto mirate dritte, ormai potresti tenere tu delle autentiche call, per donarne molte altre.

Tuttavia, soprattutto nei periodi estivi e quando inviti amici a cena, devi azionarlo insieme all’altro forno. Ad ogni modo, se quello più grande ti adoperi con una certa celerità a pulirlo e igienizzarlo come si deve, comperando anche prodotti specifici, lo stesso non fai col microonde. Il che è assolutamente grave, dato che anche al suo interno si annida molto sporco.

A lungo andare può diventare un covo di batteri che, non è un toccasana solo per le tua salute, ma anche per il cibo, che ci cuoci all’interno. Inoltre, anche residui di altri alimenti potrebbero a loro volta mescolarsi, creando un effetto assolutamente disgustoso e rovinando i tuoi manicaretti.

Microonde, impossibile non averlo in cucina

Dulcis in fundo, potrebbe anche giungere la polvere e, con lei, i famosi acari. Capisci bene che devi correre ai ripari, ma come? No, niente paura, non devi strusciare la carta di credito o sborsare nuovi soldini per comperare mirati detersivi. Qui ti tranquillizzerai molto. Diciamo che, per avere un microonde bene igienizzato, ti basteranno alcuni rimedi naturali.

Inoltre ti riveliamo fin da ora che, per risolvere l’annosa questione, ti serviranno solo due minuti di orologio. Non faticherai nemmeno e, alla fine, resterai completamente soddisfatta o soddisfatto del risultato ottenuto e, a quel punto, anche le tua amiche, che si professano a spron battuto casalinghe provette, ti chiederanno il tuo segreto.

In due minuti e senza fatica lo igienizzi così

In poche parole non devi fare altro che preparare una tazza di acqua con qualche goccia di limone. Ponila nel fornello e scalda per due minuti alla massima potenza. Infine, una volta raffreddatosi, con una spugnetta, potrai togliere con estrema facilità e zero sforzo eventuali residui di sporco e di cibo.

Se invece hai qualche minuto in più a disposizione, puoi sciogliere due cucchiai di bicarbonato in una ciotola d’acqua. Mettila sempre nel fornetto alla massima potenza per 5 minuti. Questo metodo è da definire urto, soprattutto se noti che nell’elettrodomestico ci sono visibili segni di grasso e di unto. Alla fine concludi sempre l’operazione con una spugna bagnata.