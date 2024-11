Lavora con noi: la Rai ricerca subito questa figura professionale | Sono pochissimi i requisiti da possedere

Vuoi lavorare in RAI? Sappi che l’Azienda sta cercando con urgenza questa figura professionale. I requisiti da possedere.

L’Azienda di Viale Mazzini sta cercando proprio te. La notizia è emozionate e per certi versi esaltante. Infatti sono sono tantissime le persone che ambiscono a lavorare in questa realtà storica, sebbene in tanti storcano il naso all’idea di pagare il canone. Soprattutto, se si parla di grande fiction, gli ottimi consensi non mancano mai.

Impossibile non citare anche la realizzazione annuale del Festival di Sanremo, che rimane una delle kermesse più amate e invidiate in tutto il mondo. La RAI è tuttavia ora come ora molto chiacchierata per via dell’uscita di scena, soprattutto nell’ultimo periodo, di mostri sacri che vi hanno operato negli ultimi anni.

I primi nome che ci vengono in mente sono Fabio Fazio e Amadeus, ora in forza entrambi sul 9. Flavio Insinna ha invece lasciato Mamma Rai per approdare a La7. La sua decisione ha preso un po’ in contropiede i suoi fan della prima ora, che ora sono contenti di seguirlo nel suo nuovo quiz show.

E come non ricordare Bianca Berlinguer, che ora opera su Rete 4 con una nuova edizione di Carta Bianca. Con lei è volato alla corte di Pier Silvio Berlusconi anche il suo storico amico opinionista Mauro Corona. Alla RAI è giunta da poco Alessia Marcuzzi, in forza con Boomerisisma e che adesso opera anche come giudice a Tale E Quale Show.

RAI, nuove posizioni aperte

Tuttavia la figura professionale che oggi l’Azienda ricerca, non dovrebbe lavorare del tutto davanti alle quinte, ma neppure dietro. E qui la curiosità si farà sempre più strada in voi. Di certo deve possedere una grande passione del mondo dello spettacolo, oltre che grandissima conoscenza in toto di esso.

Deve essere maggiorenne e non deve essere stato licenziato dalla RAI per giusta causa o motivo soggettivo o aver avuto problemi giudiziari sempre con la RAI o altri partner del gruppo. Al di là di ciò, quali sono i requisiti da possedere per sperare di ottenere il posto? Iniziamo a dire che sono molto pochi ma, nel contempo, potremmo anche definirli specifici. In che senso?

La figura professionale richiesta con annessi pochi requisiti

Nel senso che dovete necessariamente possedere un diploma di Conservatorio o Accademico di Secondo Livello dello strumento per il quale si partecipa che, in questo caso, è il contrabbasso. Tuttavia quest’ultimo diploma deve essere stato conseguito presso un istituto musicale pareggiato o in un Conservatorio di Stato.

Dunque la figura professionale che la RAI sta cercando, è quella di un professore d’orchestra nel ruolo specifico di contrabbasso di fila. Il contratto di lavoro subordinato è a tempo indeterminato, per varie esigenze, da inserire presso la direzione culturale ed educational Orchestra Sinfonica Nazionale, con sede a Torino. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della RAI,nella sezione specifica lavora con noi.