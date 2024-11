DVD rari, chi ha questi in casa è davvero fortunato: si guadagnano un sacco di soldi | Non buttarli mai più

Controlla i DVD che hai in casa e che fanno parte della tua collezione. Alcuni possono valere un’autentica fortuna.

Appassionati del grande e piccolo schermo rizzate le antenne e aprite le orecchie. Difatti, se volete racimolare qualche soldino senza sudare le classiche sette camicie e lavorare, duro ora potete farlo. Dei DVD in particolare che forse avrete a disposizione nelle vostre dimore potrebbero valere un’autentica fortuna.

I veri cinefili e cineasti sono pronto a staccare corposi assegni e strisciare la carta di credito pur di accaparrarseli. Ovviamente anche la custodia deve essere in ottimo stato. Ovvio che se sono datati, ciò non si può pretendere, ma è sempre opportuno che non sia né rotta né sporca. Fondamentale è che il disco o i dischi, se si tratta di serie TV, devono essere funzionali e non rigati.

Occhio anche alla polvere, che ne è grande nemica. Tuttavia può capitare che qualcuno non sia interessato a visionarli, ma che li voglia avere per una mera questione affettiva o collezionistica. A quel punto potrete mercanteggiare per farglieli avere a un prezzo ideale, per voi e per lui. Inoltre capita che alcuni DVD di film famosi che sono entrati a fare la storia del Cinema, si trovino in vendita nei mercatini dell’antiquariato.

Ignari venditori ce li vendono a 1€, senza sapere che, in realtà, per gli appassionati varrebbero molto, ma decisamente molto di più. E così, se vogliamo a nostra volta fare affari, possiamo comperarli a costi irrisori e poi, ovviamente qualora notassimo che e se sono quotatissimi, proporli per la vendita sui vari store online.

DVD, alcuni possono valere un’autentica fortuna

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di rimanere sul pezzo perché, come molti utenti spifferano sui Social, anche in questo periodo di crisi si possono fare grandi affari. Inoltre, al di là di quelli che oggigiorno sono più quotati, può essere che, navigando su siti specifici, incappiamo nell’annuncio di un collezionista alla ricerca dei DVD di una serie TV particolare o in un film che noi possediamo, ma che non ci interessa mantenere.

A quel punto potremmo contattarlo e spifferargli che noi ne siamo in possesso. Al di là di ciò, è bene che ci segniamo sia su un quadernino cartaceo, che su un file Excel nel nostro PC, la top ten dei film più richiesti dai collezionisti per quanto concerne i DVD. Di certo leggendola potremmo provare un senso di viva sorpresa.

La top ten di quelli più ricercati

Cominciamo da quelli che valgono meno, parliamo di Dark City, che potete vendere a 5o€, seguiti a ruota a 60€ da Creature Del Cielo, The Mask, da zero a mito e Lo Chiamavano Trinità. Poco di più, a 65€, sono valutati, Un Sogno Per Domani e Jakob Il Bugiardo. La Morte Ti Fa Bella è valutato 75€, mentre Umberto D a 85€.

Tuttavia, quelli che al momento vi faranno guadagnare più soldini sono Paprika, Sognando Un Sogno e 2019 Dopo La Caduta di New York a 90€. Tuttavia sappiate che questi prezzi si riferiscono prettamente a quelli usati. Ovvio che se li avete intatti, come nuovi e confezionati, il loro valore può anche salire quasi del doppio.