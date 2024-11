Il Governo Meloni rinnova l’amato bonus anche per il 2025: servono pochi requisiti per ottenerlo

Rinnovato uno dei Bonus più amati. Il Governo ha detto sì. I requisiti base per averlo.

Finalmente una buona notizia, potremmo di certo dire ora, nell’appurare che uno dei Bonus più richiesti e amati dagli italiani sta per tornare. Ciò rappresenta qualche cosa di speciale, visto che nelle ultime settimane, in tantissimi, soprattutto possessori di Partita Iva, stanno pagando tasse elevatissime e che si protrarranno fino a dicembre.

Sentire la ghiottissima possibilità di richiedere un Bonus, molto auspicato dalle famiglie italiane, non può che farci tornare, anche solo per un istante, un pallido sorriso. Il Governo Meloni ha deciso di riproporlo viste le passate richieste e la crisi di stampo economico che vige ad ora nel nostro Paese.

La situazione non è della migliori ed è inutile negarlo, nascondendoci dietro ad un solo dito. La cosa peggiore è che tende anche a riempirci il cuore e la mente di grandi preoccupazioni, è che non sono previsti miglioramenti nei prossimi mesi. Dunque, anche nel 2025, che è alle porte, non si intravede ancor la luce alla fine del tunnel.

La crisi c’è ancora e i rincari sono più forti che mai. Altri problemi sono connessi al lavoro e alle pensioni, che sono sempre molto basse. Allora la conferma del Bonus non può che essere vista come una vera e propria manna dal cielo. Per altro vi diciamo che per richiederlo, serviranno solo pochissimi requisiti.

Il Bonus più amato ste per tornare, tu prepara la documentazione

Chiaro che, al di là della conferma, ci saranno anche altre novità e alcuni cambiamenti. Inoltre è un sostegno economico destinato alle famiglie che si mostrano maggiormente in difficoltà economica. Tuttavia è anche doveroso sottolineare che, per il prossimo anno, devono ancora essere confermati del tutto i poco fa menzionati requisiti.

In sostanza bisognerà notare se quelli attuali, soprattutto per quel che concerne la composizione del nucleo familiare, il super chiacchierato ISEE, sono gli stessi oppure no. Il consiglio è quello, oltre che di restare sul pezzo, di provvedere ad aggiornare questo documento perché, qualora non ne fossimo in possesso, non potremmo ottenere un bel nulla.

I requisiti fondamentali per ottenerlo

Cominciamo con il dire che, almeno per ora, i requisiti richiesti sono di possedere un ISEE che non superi, per famiglie con al massimo tre figli a carico 9500€ annui, mentre quelle numerose con almeno 4 figli a carico i 20.000€ sempre annui. Tuttavia, di che Bonus super amato stiamo parlando? Di quello strettamente connesso alla luce e al gas. E anche queste due fonti devono soddisfare dei requisiti.

La bolletta oggetto di Bonus deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE e dunque uno indicato nella Dichiarazione Dei Redditi. Infine, la fornitura deve essere utilizzata in ambito domestico e attiva. Lo stesso dobbiamo dire del gas. Infine quest’ultimo deve essere naturale e il contatore installato non deve essere di classe superiore ai G6.