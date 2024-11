Gratta e vinci, quanto guadagna un tabaccaio su ogni biglietto venduto: praticamente è un segreto che tengono solo per loro

Gratta e vinci, sai quanto guadagna il tabaccaio su ogni biglietto? Difficile indovinarlo.

Tutta le volte che andiamo dal nostro tabaccaio di fiducia notiamo che solitamente altri avventori che stanno per essere serviti prima di noi, oltre a qualche pacchetto di sigarette o gomma da masticare, chiedono dei gratta e vinci. Questi ultimi sono appesi dietro le spalle dell’esercente.

È impossibile non notarli e possiedono quello da definire come il classico specchietto per le allodole. Diciamo che sono la forma di attrattiva che proviamo sulla nostra pelle della mega sponsorizzate del supermercato. Inoltre sovente sono anche segnalate in negozio o addirittura in vetrina, le eccellenti vincite, avvenute proprio in loco.

Chiaro che esse invogliano di più la clientela a investire nell’acquisto di uno o più gratta e vinci. Il problema è che, come molti esperti evidenziano, si rischia di farsi prendere la mano, per via della presunzione di essere in grado di poter captare i biglietti vincenti. Del resto se hanno vinto lì altre persone che abitano a due passi, perché non possiamo farcela anche noi?

Dal momento che esse farebbero molto comodo, a causa di un muto salato da pagare e delle spese che non finiscono mai. E, col Natale ormai prossimo, aumenteranno a dismisura. Chiaro che le vincite possono non essere milionarie, ma fare sempre un gran comodo. Fatto sta che, se vinciamo delle piccole somme, possiamo essere invogliati a procedere nel gioco.

Gratta e vinci, attenzione a non farsi prendere troppo la mano

Di certo ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, dato che vanno da 1€ a 20€. Certo, più costano più, a livello di montepremi, ci promettono cifre altisonanti, che farebbero girare la testa a tutti. Ad ogni modo la parola d’ordine è moderazione, dal momento che la ludopatia è una malattia molto diffusa.

Tuttavia pare che ad ora siano tantissimi i pensionati che reinvestono tutti i soldini della loro magra pensione in questi acquisti. Al di là di questa considerazioni, sapete quanto guadagna concretamente un tabaccaio sulla vendita di un singolo biglietto gratta e vinci? Di certo non lo sbandiera in giro, ma noi, che lo abbiamo scoperto, ve lo riveliamo subito.

Il guadagno di ogni tabaccaio per ogni singolo biglietto venduto

In poche parole guadagna su ogni biglietto venduto l’8% del prezzo stampato. Inoltre l’aggio spettante al ricevitore è esente da Iva e ciò è previsto dell’art 10 comm. Chiaro che più un biglietto costa, più il suo guadagno cresce, così come se il numero dei biglietti venduti sia cospicuo o meno.

E se un biglietto è vincente, al tabaccaio spetta qualche compenso qualche soldino in più? Solofnanza.it ci fa sapere che, nonostante il pressante chiacchiericcio che ci farebbe pensare che anche lui possa portare a casa dei soldini, pare che invece non spetti alcun compenso sulle vincite. Tale discorso, tuttavia, non riguarda solo Gratta E Vinci, ma anche altri giochi, come ad esempio il mitico Lotto.