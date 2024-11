Code interminabili all’Eurospin: hanno rimesso in vendita l’elettrodomestico che tutti voglio | A soli 319,99 euro te lo porti a casa

Da Eurospin le code sono interminabili. Tutti quanto vogliono accaparrarsi questo elettrodomestico a una cifra spiccia.

Eurospin e il suo slogan de La spesa intelligente ha fatto scuola. Di certo ci saremo ritrovati qualche volta a canticchiarlo sotto la doccia o mentre ci accingiamo a compiere le faccende domestiche. Gli store sono numerosissimi anche nel nostro Paese, pertanto possiamo affermare che questo discount anche in Italia si è espanso a macchia d’olio.

Tantissimi utenti affollano i negozi, ma amano anche visitare lo store online, che è fornitissimo. Magari prima fanno anche un ricerca Web, per constatare le offerte in vigore, scaricando i volantini, che sono però anche disponibili in formato cartaceo in negozio. Possiamo trovare alcune anteprime natalizie ma, negli ultimi giorni soprattutto, abbiamo potuto fare incetta di ninnoli dedicati espressamente ad Halloween.

Tuttavia di Eurospin colpisce molto la qualità dei prodotti, anche se vengono venduti a pezzi mediamente bassi. Tutto ciò è possibile grazie alla vincente politica commerciale del prodotto per e non da. E così molti, dopo averlo constatato, hanno eletto Eurospin come luogo ideale dove fare compere.

Qui tuttavia non solo si possono trovare prodotti di stampo alimentare molto validi, ma anche alcuni strettamente connessi all’igiene personale e della nostra casa. Per altro molte influencer ne parlano entusiaste sulle loro piattaforme. Tuttavia, in questo momento, a far parlare di sé è un elettrodomestico che la clientela si sta accaparrando a spron battuto, che costa solo 319,99€ e che possiamo definire come qualcosa che non può mancare nella nostra casa.

Eurospin, tutti in coda per i super elettrodomestico

Capite bene che, essendo super utile e proposto a un prezzo decisamente vantaggioso, le code per comperarlo, presso i vari store Eurospin, sono pressoché infinite. La sua capacità è interessante, essendo pari a 7 kg. Appartiene alla classe energetica B in base a una normativa in vigore da marzo 2021.

Il suo peso è di 60 kg, mentre la sua misure è 59, 5 x 85 x 44 cm ma comprendendo anche l‘imballo, arriva anche a 65x84x58. Insomma, avete capito che non si tratta di un piccolo elettrodomestico che solitamente siamo avvezzi a trovare in vendita da Eurospin. Dunque non possiamo parlare di un impastatrice e o di un frullatore a immersione. Ecco che cos’è.

Non può assolutamente mancare in casa nostra

Altro non è che una Samsung Lavatrice 7 kg Crystal Clean Serie 500t WW70T302MTW. Tuttavia questo prodotto lo possiamo acquistare solo facendo un salto metaforico sul sito ufficiale Eurospin con l’opzione clicca e ritira. In sostanza, grazie ad essa potremo poi ritirarla gratuitamente presso il punto vendita più vicino a noi o che prediligiamo.

Per quel che concerne altre caratteristiche della lavatrice che ancora non vi abbiamo enunciato vi sottolineiamo la velocità della centrifuga 1200 giri al minuto e la presenza di vapore igienizzante. Ha una resistenza in ceramica e un display led touch infine è dotata di eco pulizia a cestello. Insomma, davvero qualcosa di imperdibile.