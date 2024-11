Cerchiamo personale con la terza media: contratto a tempo indeterminato e 1300 euro di stipendio | Maxi bando pubblico

Nuovo concorso pubblico. Basta la terza media e ottieni un contratto a tempo indeterminato a 1300€ al mese.

La notizia è fantastica, dal momento che, almeno per una volta non si parla né della perdita di un lavoro né della chiusura di una realtà, che appariva, fino a poco tempo fa, inespugnabile e solida.

Infatti, per tante persone c’è la possibilità di firmare un contrattato a tempo squisitamente indeterminato. Ciò è possibile fin da ora, perché, come sottolineano in molti sui Social, è possibile più facilmente trovarne uno a tempo determinato che, in qualche maniera, ci illude che può diventare qualche cosa di più duraturo.

Il bello è che il più delle volte ciò non si avvera, al massimo si prosegue ancora per qualche mese per poi essere lasciati nuovamente a casa, con l’animo sotto i tacchi e denso di tanta preoccupazione. Dobbiamo dunque ricominciare con la ricerca di un nuovo lavoro, che non è affatto una passeggiata di salute.

Altra spina nel cuore è costituita dagli stipendi che, esattamente come le pensioni, sono ritenuti troppo bassi per poter vivere una vita più che dignitosa. Ciò è constatabile ogni giorno, anche quando andiamo ad esempio a comperare del pane fresco o decidiamo di fare un salto per dei piccoli acquisti in un altro negozio di generi alimentari.

Per te pronto un contratto a tempo indeterminato a 1300€.

Del resto, la crisi è fortissima mentre i rincari che hanno invaso ogni settore ci tolgono il respiro. E tutto ciò premesso, non sempre riusciamo a provvedere a tutte le spese che dobbiamo necessariamente sostenere. Tuttavia qui, se otterremo un contratto a tempo indeterminato, percepiremo uno stipendio di 1300€.

Dovremo affrontare un bando pubblico e, la cosa molto rassicurante, è che per parteciparvi per arrivare all’assunzione, basta solo possedere la terza media. A parlarcene nel dettaglio è concorsipibblicit.net che ci invita a darci una mossa se vogliamo partecipare dal momento che il bando scade il 20 Novembre.

Gli altri requisiti necessari per ottenere il posto

Tra i requisiti necessari vi è la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri della UE o di Paesi Terzi. Bisogna essere maggiorenni, possedere il godimento di diritti civili politici ed essere in posizione regolare riguardo a obblighi di leva o servizio militare. Inoltre non dobbiamo essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione, per scarso rendimento, oltre che ad essere incensurati.

Dobbiamo inoltre possedere l’idoneità psicologica e fisica. Infine per accedere col concorso indetto dal Comune di Massa Lubrense, per il ruolo di operatore – operaio, bisogna possedere una patente guida di categoria B e il diploma di terza media. Per ricevere maggiori informazioni è bene fare un salto sul sito ufficiale del Comune.