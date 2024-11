Banca, la più famosa d’Italia rilascia l’annuncio inaspettato: non era mai successa una cosa simile prima

E’ in arrivo una grandissima opportunità per i giovani: un importante istituto di credito intende svecchiarsi e rinnovare la forza lavoro.

Trovare lavoro in una banca è uno dei sogni di molti giovani, grazie ad alcuni elementi di grande appeal: stipendi buoni, orari definiti, sicurezza del posto di lavoro.

Certamente, oggi il lavoro dell’impiegato di banca non è più lo stesso di un tempo, quando una volta entrati a tempo indeterminato si era certi di arrivare diretti alla pensione, lo stipendio base era spesso “farcito” di premi produzione e – talvolta – composto di ben 16 mensilità.

Ciononostante, vista la sostanziale aridità del nostro mercato del lavoro, il lavoro in banca rimane di grande interesse per chi non intende tentare la sorte e mettersi in proprio. Tra l’altro, negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica del settore e la nascita di nuove esigenze da soddisfare hanno creato in effetti delle grandi opportunità per i nativi digitali, e qualcosa di concreto si sta già muovendo in questo senso.

E’ un fatto sotto gli occhi di tutti che, oramai, le banche tradizionali stiano scomparendo, sostituite da sportelli sempre più virtuali, con operatori fisici che, quando presenti, necessariamente debbano avere tutt’altre competenze rispetto a quelle dei loro colleghi di un tempo.

L’innovazione tecnologica e le nuove frontiere del mercato bancario

Da un lato, infatti, oggi è necessaria una sempre maggiore conoscenza del mondo digitale: siamo nell’era del fintech, nella quale, cioè, finanza e tecnologia si trovano strettamente integrate.

Dall’altro, anche il mercato di riferimento è sostanzialmente cambiato, ampliandosi verso nuovi settori: allo sportello non si espletano più solamente le pratiche relative ai conti correnti, alle carte di credito o ai finanziamenti; vi si trattano anche temi che hanno a che fare con le coperture assicurative e i servizi di welfare.

Novità in arrivo per la più nota banca italiana

E’ proprio alla luce di quanto abbiamo sopra esposto che la principale banca del nostro paese, Intesa San Paolo, ha annunciato recentemente che, a partire dal prossimo 2025, partirà una nuova campagna per assumere a tempo indeterminato ben 3.500 giovani nativi digitali, con l’obiettivo di rimpiazzare una parte consistente degli esuberi previsti da oggi al prossimo 2027.

Le nuove figure professionali saranno inserite in parte a tempo pieno (2.000) e in parte a tempo parziale (1.500), ed andranno a coprire le attività commerciali della rete, in ambito wealth management e protection.