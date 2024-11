Questo è il secondo borgo più piccolo di Italia: ci abitano solo 14 uomini e 19 donne | È davvero un angolo di paradiso

Qui avrai a che fare con il secondo borgo più piccolo di tutto il Bel Paese. Non ci abitano nemmeno 40 persone. Che paradiso.

Si ha voglia di relax, di staccare la spina e respirare aria pulita a pieni polmoni, visto quella terribile che vige nella nostra quotidianità. Non intendiamo però l’inquinamento, anche se pure esso non è da sottovalutare, dato che ci va di mezzo la salute dell’ambiente e, di riflesso, la nostra. Chiaro che andare di corsa ed affannarsi per fare tutto in tempo e onorare le numerose spese che dobbiamo sostenere, non ci è di aiuto.

Lo stresso può provocare seri danni. Abitare in un luogo molto caotico, dove il traffico è molto presente, non è da considerarsi un grande alleato per il nostro benessere in toto. Inoltre, se svolgiamo una professione parecchio stancante, soprattutto a livello mentale, una vota giunti nella quiete di casa nostra dovremo staccare la spina.

Chiaro che, con la crisi pazzesca che vige dappertutto tutto, ciò è impossibile. In ogni caso, cercare di tornare un poco bambini e pensare alle cose belle che l’esistenza sa donarci gratis, costituisce già un buon passo per cercare di vivere meglio. E, se abbiamo l’occasione di poter compiere una gita fuori porta coi nostri cari o col nostro partner, non possiamo che visitare questo magnifico borgo.

Pensate che, dati alla mano, è il più piccolo in assoluto, non per nulla, ci vivono solo 14 uomini e 19 donne. Qui vi sembrerà di essere fuori dal mondo e di toccare letteralmente il cielo con un dito. Uno dei prodotti maggiormente tipici e che non potete non assaggiare è il bitto. Si tratta di uno squisito formaggio che è anche presidio slow food.

In questo borgo ti senti in paradiso

Inoltre, qui era un luogo strettamente rinomato per la tessitura del tappeto pezzotto. Esso altro non è che un prodotto artigianale, composto, come facile intuire fin dal nome, usando ritagli di stoffe ordite a mano al telaio. Da visitare poi è il fantastico oratorio di stampo 700esco di Scarrocco, oltre che la Chiesa Parrocchiale di Santa Croce e S. Antonio.

Quest’ultima pensate, è come se vivesse eternamente sospesa sul ripido versante di prati e abitazioni. Avete capito che parliamo di un paesaggio montano e che, se decidete di raggiungerlo, soprattutto ora, dovete vestirvi pesanti e con scarpe comode, se non proprio da trekking. I paesaggi che potrete ammirare da lì vi lasceranno senza fiato.

Pochissimi abitanti, aria pura e un paesaggio mozzafiato

Di quale borgo si tratta? Di Pedesina, che è sito nella provincia di Sondrio ed è sitato ai piedi i Pizzo Rotondo nelle Alpi Orobie. Qui le varie abitazioni sono aggrappate ai ripidi versanti della valle, oltre che immerse nel verde dei boschi. Vi parrà, in buona sostanza, di avere innanzi agli occhi una piccola località montana, realizzato dai migliori artisti e pittori di sempre.

Per raggiungerla dovrete camminare parecchio, percorrendo i ripidi tornanti, che prendono vita dalla cittadina di Morbegno e salgono fio all’abitato. Incontrerete anche le frazioni Sasso e Asura e, inoltre, vi ritroverete faccia a faccia con la galleria del Pic. Parliamo di una grotta aperta che, come molti turisti hanno raccontato, pare essere uscita da una pellicola della saga di Harry Potter.