Legge 104, fatti rimborsare subito 400 euro: ti spettano di diritto | Ti basta inserire nel 730 questa spesa

Legge 104, in arrivo bei rimborsi di 400€. Basta inserire nel modello 730 questa voce di spesa.

Finalmente si parla di rimborso in denaro. Il che rappresenta una notizia meravigliosa, visto che solitamente siamo avvezzi a sentir parlare di soldini sonanti, che dobbiamo invece sborsare per adempiere a tantissime spese.

Impossibile non nominare quelli delle tasse, che sono talmente alti da toglierci il respiro. Non ci fanno dormire la notte e ci chiediamo come faremo a pagarle tutte quante e, nel frattempo, mettere insieme il pranzo con la cena. Ora però, parlando di Legge 104, possiamo richiedere un bel rimborso della cifra di 400€, o meglio 399€.

Ricordiamo che con il termine Legge 104 si intende quella emanata nel mese di febbraio 1992, nonché esattamente emessa dal legislatore per dettare all’interno dell’ordinamento i principi generati e strettamente connessi ai diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona affetta da handicap.

Dunque, quest’ultima ha il diritto assoluto di ottenere benefici per vivere il più serenamente possibile. E anche la persona familiare che si prende cura quotidianamente di lei, può contare su importantissimi aiuti.

Legge 104, in arrivo un bel rimborso

Adesso però si parla anche, come poco fa accennato, di un bel rimborso che però, pur avendone del tutto il diritto, non arriva in automatico. In sostanza dobbiamo darci una mossa per richiederlo, per non restare poi a bocca asciutta.

Inoltre, per ricevere in recupero i famosi 399€, bisogna prontamente segnalare all’interno del modello 730 una specifica voce, che riguarda un altrettanto specifica spesa per nulla indifferente a livello economico. Grazie ad essa si riceverà per l’appunto il super nominato rimborso direttamente dall’Agenzia Delle Entrate.

La spesa da scrivere nel 730 per ottenerlo

In poche parole si tratta di una detrazione fiscale pari al 19% per chi invalido ha richiesto l’operato di una badante. Tuttavia tale richiesta può anche farla il familiare che l’ha a carico e che sostiene suddetta spesa.

In realtà, secondo i dettami precipui della normativa fiscale, si può scaricare fino a un massimo di 2200€. In ogni caso, qualora si spendesse di più, si possono scaricare quelli che vanno segnalati nel modello 730 9, così come nel modello Redditi PF. E, alla fine, parlando di detrazione fiscale pari, come già detto al 19%, si recuperano i famosi 399€.