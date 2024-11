Frigorifero, la temperatura da impostare è solo e soltanto questa: i cibi dureranno il doppio

Frigo, conosci la sua temperatura ideale? Da oggi il termostato impostalo qui.

Lo sappiamo, dopo che hai ricevuto anche a questo giro la super salata bolletta dell’energia elettrica, hai additato il frigo come principale colpevole. Tuttavia possiamo dire a sua discolpa che non è esattamente così. Tuttavia, se per compiere il suo precipuo lavoro deve sempre restare acceso, talvolta è vero che è anche colpa nostra se consuma troppo.

Se abbiamo la malsana abitudine di aprirlo cento volte per cercare qualche cosa, oppure di lasciare l’anta aperta per minuti interi, quando poniamo la sua spesa al suo interno, non è perché lui ci sta facendo gli occhi dolci. Inoltre ci ha obbligato lui a mettere al suo interno quel cibo caldo?

Sappiamo che, in tutti questi casi, per ritrovare il suo proverbiale freschino dovrà mettere in atto gli straordinari, come quelli che noi compiamo in ufficio o in fabbrica. Lui non ci chiederà più soldini in busta paga, ma deve consumare più energia, che si traduce in soldini in più sulla bolletta a fine mese. Inoltre tendiamo a riempirlo all’inverosimile e porre gli alimenti a casaccio al suo interno.

Talvolta, per la fretta, non lo puliamo né igienizziamo, dunque è qui che il nostro frigo dovrà, metaforicamente n, tirarci le orecchie. Oltre a ciò, se vogliamo risparmiare, cerchiamo di puntare su uno di nuova generazione a risparmio energetico e, grazie al quale, a lunga gittata, potremmo constatare una diminuzione di costi in bolletta.

Frigo, l’importanza di trattarlo bene

Altro tassello importante da considerare è quello costituito dalla temperatura. Sappiamo che esiste un termostato, che può essere analogico. Un grandissimo sbaglio che commettiamo è di giocarci troppo in maniera disinvolta, senza renderci conto che potremmo romperlo. E, se lui non funziona bene, chiaro che il cibo non si conserverà a dovere.

Inoltre dovremmo conoscere le giuste temperature a seconda della stagione in cui ci troviamo. Sappiamo ad esempio qual’ è la migliore in autunno? No, non è uguale a quella dei periodi estivi, dove calura e umidità, nonché la detestata afa, si fanno sentire in casa e nella nostra cucina.

La temperatura ideale per il benessere suo e del nostro portafogli

Ora come ora dovremmo impostarlo sul quarto, per dormire sonni tranquilli. Tuttavia dobbiamo ricordarci che il caldo tende a salire, pertanto, di riflesso, il punto più freddo è il ripiano più basso, sito sopra il cassetto ideato per metterci le verdure. Ergo, gli scomparti o le mensole posti a lato del nostro frigo sono le più calde.

Qui, ad esempio, non ci vanno mai messe le uova. Inoltre, più saliamo e più i gradi salgono, raggiungendo anche gli 8°. Insomma, dopo aver compreso tutto ciò siamo pronti per dare una bella sistemata al nostro frigo. Igienizzarlo e pulirlo come si deve, cancellari i cattivi odori, ponendo in zone strategiche fettine di limone e, soprattutto, ponendo in modo consapevole il cibo comperato.