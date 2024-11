Canone Rai, è il momento di dire basta se hai quest’età: ti basta presentare questo documento per non pagarlo mai più

Canone Rai, se hai questa età anagrafica puoi non pagarlo. Tutto quel che c’è da sapere.

Ha fatto e, per la verità, sta facendo ancora discutere a iosa il pagamento del canone della Rai. In passato si era anche chiacchierato del fatto che potesse essere eliminato ma, così, come abbiamo potuto in seguito notare, non è stato. È stato tuttavia abbassato di qualche euro. Lo ha ammesso pure, coi suoi modi assai coloriti, il mitico Fiorello durante una puntata di Viva Rai 2.

In poche parole, parlando dello stimato collega Fabio Fazio, aveva scherzato sul fatto che i dirigenti Rai, dopo il suo abbandono e il clamoroso successo di Che Tempo Che Fa, approdato a Discovery, avevano pianto amare lacrime e deciso di abbassare il canone. Battute a parte, parecchi italiani sono molto arrabbiati dal fatto di doverlo pagare.

Esso si aggiunge a tutti gli altri servizi che devono onorare nella loro quotidianità. Tuttavia, come molti sostengono, c’è da dire che pagano molti più soldini se decidono di abbonarsi alle piattaforme di intrattenimento streaming, che pullulano come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia e che tutte le famiglie hanno a disposizione sui loro televisori.

Tuttavia, ci sono anche coloro che affermano che sono scocciati dal dover pagare un servizio di cui non usufruiscono granché, utilizzando di più le varie piattaforme. Sta di fatto che, qualora non lo pagassero, andrebbero incontro a spiacevoli conseguenze anche se, quanto appena detto, sarebbe in teoria impossibile, dato che il canone sarebbe compreso nella bolletta dell’energia elettrica.

Canone Rai, una vera piaga per molti italiani

Si pagherebbero un totale di 70€ suddiviso in 7 round da 10€ ciascuno. Potete tuttavia notare il ribasso del canone, arrivato a tale cifra dopo i precedenti 90€. Tutto ciò è stato deciso dalla Legge di Bilancio 2024, che ha modificato anche la modalità di pagamento. Tuttavia c’è anche chi non è tenuto a pagare tale tassa e non si parla solo di coloro che non possiedono un televisore.

Diciamo che se si ha una certa età, si è esentati dal pagarla, ma per poterne beneficiare bisogna richiedere tale esenzione. Per farlo è necessario avere sottomano un documento di cui tutti noi parliamo a iosa, con il quale si potranno risparmiare i 70€ annui che, con la crisi che imperversa nel nostro Paese, è meglio che rimangano nel nostro portafoglio e sul nostro conto corrente.

Chi ne è esentato, c’entra l’età ma non solo

In poche parole, coloro che hanno compiuto i 75 anni di età e che possiedono un reddito inferiore a 8000€ annui, sono esentati dal pagamento del canone Rai. Chiaro che il documento a cui accennavamo poco fa è l’ISEE. Oltre a loro possono non pagarlo i militari delle Forze Armate Italiane, gli ospedali militari, le Case Del Soldato e le Sale Convegno dei militari delle Forze Armate. In questo caso se ovviamente non si trovano in appartamenti privati, siti all’interno di una struttura militare.

Inoltre possono chiedere l’esenzione i militari di cittadinanza straniera, appartenenti alle forze Nato, gli Agenti Diplomatici e consolari, ma solo per quei Paesi nei quali è previsto lo stesso identico trattamento per i diplomatici italiani. In ultimo, possono non pagare questa tassa, i rivenditori e i negozi in cui vengono riparate le televisioni. Le esenzioni andranno richieste sul sito dell’Agenzia Delle Entrate.