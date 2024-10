Tasse, il Governo annuncia pesanti modifiche: per questi ‘soldi’ si raddoppia la tassazione | Non c’è scampo

Panico tra gli italiani, si raddoppia la tassazione per alcuni importi, ad annunciarlo sarebbe lo stesso Governo.

Proprio in queste settimane il Governo italiano sta lavorando a quella che sarà la nuova Legge di Bilancio. Quello che sarà il risultato del lavoro che si sta svolgendo è molto atteso, considerando che, a tutti gli effetti, sarà determinate sulle tasche dei cittadini.

Moltissimi i punti interrogativi che sono all’ordine del giorno, con gli italiani che intanto nutrono non poca preoccupazione. Le notizie che fino ad oggi sono trapelate, non sono di certo incoraggianti.

Particolare attenzione viene rivolta nei confronti della tassazione, che, come sappiamo è già notevolmente stringente sulle tasche dei contribuenti e la situazione a riguardo potrebbe addirittura peggiorare.

Si prospetta un raddoppio per quello che riguarda gli importi dovuti dal cittadino per specifiche cifre che si detengono. Ecco allora, cosa ci si deve attendere dalle nuove regole sulla tassazione, con cui molti dovranno fare i conti.

Tassazione raddoppiata per chi è in possesso di questi importi

L’Italia continua ad essere il paese con l’importo di tasse più elevato da pagare. Probabilmente proprio il peso della tassazione che i cittadini devono sostenere, portano all’elevata evasione che contraddistingue la nostra economia. Semplice comprendere che l’intenzione non è quella di giustificare l’evasione fiscale, ma piuttosto di comprendere da dove deriva. Proprio la tassazione avrebbe in qualche modo scoraggiato gli investimenti da parte di coloro che hanno anche solo, un piccolo gruzzoletto da far fruttare.

Come se non bastasse la diffidenza degli italiani nei confronti delle forme di investimento, per la paura di veder lapidato il proprio capitale, ci si mette anche la crescita della tassazione. Si prevede per il prossimo futuro, un incremento della tassazione per quello che riguarda la tassazione per specifiche somme.

Se investi paghi di più

Negli ultimi anni l’economia ci ha insegnato che è possibile investire anche se si è in possesso di piccole somme di denaro. Abbandonata l’idea di investire nel mattone, a prendersi una buona fetta di mercato sarebbero le criptovalute. L’incremento della notorietà di questa forma di investimento ha richiesto che si iniziasse a lavorare a una specifica regolamentazione, ad iniziare dagli importi e percentuali previsti per la tassazione.

Con la Legge di Bilancio 2025, quello che sarebbe previsto è un notevole aumento dell’aliquota fiscale sulle plusvalenze. Secondo ciò che attualmente viene riportato si passerebbe dal 26% al 42%, già dal prossimo anno. Quello che effettivamente si vuole fare è andare ad allineare le plusvalenze ottenute dalle criptovalute a quelle di altre fonti di investimento.