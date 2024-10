Succhi di frutta, sulla scatola leggete Selex ma sapete chi li produce davvero? È praticamente il marchio più rinomato di tutti

Succhi di frutta Selex, sapete chi li produce? Un marchio super famoso.

Sono fantastici in tutti i periodi dell’anno, sia freschi che a temperatura ambiente. Sono molto richiesti dai nostri ragazzi ,sia per merenda che per la ricreazione a scuola. Anche noi, per una corroborante pausa dal lavoro, amiamo sorseggiarli. Anche a colazione non diciamo mai di no a un bel bicchiere.

Parliamo dei succhi di frutta dei quali , da quando hanno fatto capolino al supermercato in comode bottiglie, non ne facciamo mai a meno. Se poi abbiamo in previsione di dare una festa a casa nostra, non mancheranno mai nel nostro carrello della spesa. Sono buoni, colorati e ideali e per far avvicinare i nostri figli al gusto della frutta, che di solito non ne voglio non sapere.

Certo, saperli creare da zero nelle nostre case sarebbe il top ma, qualora non fosse possibile, sarebbe opportuno puntare a quelli industriali, dove ne troviamo per tutti i gusti e per ogni tasca. Tuttavia, è chiaro che quelli più pubblicizzati sono anche più cari, come accade esattamente per ogni altro prodotto.

In ogni caso, non necessariamente i più pubblicizzati devono per forza di cose essere considerati i migliori in assoluto. Anche tanti altri che non lo sono e che costano anche molti soldini in meno, possono esser a dir poco squisiti. Ampia dimostrazione l’abbiamo sottomano facendo la spesa ai discount, grazie alla vincente politica commerciale del prodotto per e non da.

Succhi di frutta, impossibile farne a meno in casa propria

Tuttavia, ci sono anche supermercati di tipo iper, che hanno deciso di metterla in atto, dando alla clientela la ghiotta possibilità di acquistare prodotti con il loro nome, ma in realtà realizzati da autentici colossi. E ciò accade anche se parliamo di Selex. Solitamente siamo avvezzi a sentirlo nominare e vederlo se siamo acquirenti della catena Famila.

Sono parecchio diffuse, soprattutto a Nord, nel nostro Paese. A risultare molto interessanti sono per l’appunto i succhi di frutta. Li possiamo trovare disponibili sia nei classici cartoni di varie dimensioni che in bottiglie di plastica da 1 l e non solo. La clientela si è prodigata anche sul Web in commenti più che lusinghieri sulla loro bontà. Il segreto? Dietro a loro si nasconde un grandissimo marchio.

Fuori il nome del colosso

Lo acquistate magari nello stesso negozio ma a un prezzo più elevato, senza sostanzialmente rendervi conto che, per l’appunto, spendendo meno soldini, potreste avere lo stesso ottimo prodotto, ma in una confezione differente e che presenta su di essa un nome quasi sconosciuto. Difatti, a produrre succhi di frutta Selex altro non è che la Yoga.

A questo punto potremmo dormire sonni più tranquilli, se siamo soliti acquistare succhi di frutta di svariati gusti, per noi e per i nostri bambini, con marchio Selex, dal moment che il suo produttore è in realtà uno dei migliori presenti sul nostro territorio, e non solo per la verità. Tra l’altro è uno dei più storici, con i suoi oltre 70 anni di onorata attività.