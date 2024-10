Rompicapo difficilissimo: solo una mente logica lo risolve in poco meno di 1 minuto | Non arrabbiarti se non ci riesci

Vero e proprio rompicapo di stampo matematico. Se riesci a risolverlo sei un autentico genio.

È autunno ed è giunto il momento di trascorrere più tempo nella quiete delle nostre case. E, di certo, quando il vento si farà sentire forte e la temperatura scenderà, tutto ciò sarà ancora più consigliato. E se abbiamo a diposizione cioccolata calda, o tè bollente, oltre che un bel libro, sarà meraviglioso.

Potremmo anche seguire una serie televisiva con una coperta e una buona tazza di una calda bevanda a nostra scelta. Ad ogni modo, se volgiamo tenere attiva la nostra mente, potremo farlo con un bel test o rompicapo. Quelli sull’intelligenza sono reperibili spesso su giornalini enigmistici e sono i migliori. Quello di oggi potrebbe esserne un vero e proprio rompicapo.

Diciamo che è di stampo matematico e che, pertanto, se non siete mai andati d’accordo con questa materia, non fa per voi. Insomma, se pensate, come dice un proverbio che sia un’opinione, vi sbagliate, e pure di grosso. In ogni caso vi conviene provare lo stesso a cimentarvi in questo gioco.

Non gettate subito la spugna, facendovi prendere dal panico, che non è buon consigliare. Inoltre andate di logica e pensate che sotto sotto non sarebbe così difficile. Il solo fatto di pensarlo ci porterebbe a sbagliare compiendo i calcoli. Infatti è quel che dovremmo fare, ovvero compiere le seguenti operazioni, che vedono come indiscusso protagonista il numero 7.

Un rompicapo matematico eccellente

Sono le seguenti, 7+7:7+7×7-7. A questo punto cerchiamo di aprire i nostri cassetti della memoria, puntando alle operazioni matematiche che i nostri insegnanti, fin da quando eravamo piccini, cercavano di insegnarci. Tuttavia cercate di non servirvi di carta e penna per fare i calcoli, altrimenti suddetto gioco perderà parte del suo fascino.

Lo semplifichereste troppo e l’adrenalina verrebbe meno. Dovete togliere la suoneria del cellulare e isolarvi qualche istante. Dunque fate un bel respiro, concentrarci e svolgere i calcoli. Vi sveliamo anche le possibili soluzioni, che dovreste leggere solo se, dopo 30 secondi, non avrete ricavato un ragno dal buco. Ora avrete a disposizione altri 30 secondi per dare una netta risposta.

La soluzione

Quelle papabili sono 0, 8, 50 o 56. Chiaro che se non avete pensato a nessuno di essi, siete totalmente fuori strada. Prima di svelarvi la soluzione vi sveliamo come dovete calcolare, per arrivare al risultato esatto. Ricordatevi che le operazioni di divisione e moltiplicazione hanno l’assoluta priorità su quella di addizione e sottrazione per cui 7+7:7+7×7-7, non dovrà essere risolto seguendo questo ordine.

Dovremo agire facendo 7+(7:7)+(7×7)-7. A quel punto otterremo il risultato corretto che è 50. Se non siete tuttavia riusciti ad arrivarci niente paura, perché alla fine, dati alla mano, solo l’11% di persone che affrontano questo rompicapo di riescono. A regalarci questo spassosissimo gioco con il quale potrete sfidare pure i vostri amici è telradiosciacca.it.