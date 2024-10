Ricordate il bimbo della Kinder? Oggi è irriconoscibile e costretto a campare così | Ecco che fine ha fatto

Stenteresti a riconoscerlo, ma lui è proprio il famoso bambino della Kinder. Ecco che fine ha fatto e come vive adesso.

Negli anni 2000 c’era un programma di successo, condotto da Enrico Papi, andava alla ricerca di tutti quei volti noti che sono improvvisamente spariti. Un format di intrattenimento che ha attirato l’attenzione di molti telespettatori e che forse, se andasse in onda ancora oggi, si occuperebbe anche del noto volto Kinder.

Il colosso dell’industria cioccolatiera, per anni ha avuto sulle sue confezioni il volto di questo ragazzo. Semplice immaginare che l’azienda ha deciso di associare il suo marchio a un bambino, per attirare le attenzioni dei giovanissimi.

Ad oggi questo è ancora uno dei bambini più famosi al mondo. Ma ovviamente è cresciuto e sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto e come vive attualmente.

Una curiosità che noi adesso, siamo in grado di colmare. Ecco dopo essere stato il volto noto di Kinder per decenni che lavoro fa e come è diventato.

Kinder, ecco come è adesso il volto noto del cioccolato

Forse sono in pochi a conoscere la storia del noto marchio del mondo del cioccolato Kinder. Infatti il marchio è nato all’interno di un piccolo laboratorio di pasticceria ad Alba, in Piemonte nell’ormai lontano 1968. Pietro, il fondatore, è stato il capostipite di un impero veramente prestigioso, a capo di quello che è il mondo del cioccolato che ha catturato l’attenzione dei grandi e dei bambini. Se i piccoli proprio non possono resistere, gli adulti non sono da meno. Il successo del marchio, lo si deve, al merchandising, ma anche alla capacità che l’azienda ha avuto, di riuscirsi a rinnovare, con prodotti sempre nuovi.

Ad oggi Kinder ha ben 40 mila dipendenti ed è stata in grado di contraddistinguersi per una guida giovane e con il grande desiderio di emergere per le sue idee innovative. Se il gusto è ciò che contraddistingue i prodotti Kinder, sicuramente il volto di quel bambino ha collaborato al grande successo,

Era solo un bambino, adesso è irriconoscibile

Certo gli anni sono passati ma Matteo Farneti, quello che era il bambino del cioccolato Kinder, continua a ricordare il suo passato anche sulle pagine social Gli occhi sono veramente inconfondibili, anche se molti anni sono passati e Matteo non è più quel bambino timido della pubblicità. Proprio gli occhi e il suo profilo social ha permesso di ritrovare quello che allora era un bambino, mentre adesso è un uomo.

Lunghi capelli biondi e occhi azzurri, nonostante i profili fake, queste sue caratteristiche lo hanno reso veramente inconfondibile. Oggi Matteo è un modello ma sui suoi profili social non smette di ricordare quando era il volto del noto cioccolato.