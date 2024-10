Cerchiamo personale a 1400 euro al mese: servono pochissimi requisiti e basta il diploma | Contratto a tempo indeterminato

Si prevedono assunzioni con contratto a tempo indeterminato con 1400 euro al mese di stipendio. È sufficiente avere il diploma per candidarsi.

Contratto a tempo indeterminato e uno stipendio da 1400 euro al mese. Questo è quello che il nuovo concorso mette a disposizione di tutti coloro che decideranno di inviare la propria candidatura. Negli ultimi mesi sono stati diversi i bandi di concorso indetti, che avrebbero fatto spazio a moltissimi italiani più o meno giovani, alla ricerca di un’occupazione.

I concorsi pubblici sono il modo per riuscire ad occupare posti di prestigio all’interno di uffici da cui è possibile svolgere il proprio lavoro per enti locali e statali.

Il ricambio generazionale che è avvenuto negli uffici, a reso indispensabile l’avvio di concorsi. Quello che vedremo di seguito è uno degli ultimi previsti per questo 2024 che sta per volgere al termine.

Poco il tempo, ancora a disposizione, per riuscire ad inviare la propria richiesta di candidatura. L’inserimento all’interno degli uffici avverrà prima della fine dell’anno.

Nuovo bando do concorso per un posto da 1400 euro al mese

1400 euro al mese è uno degli stipendi medio alti che si possono percepire per lo svolgimento del proprio lavoro. Per prendere parte al concorso in questione occorre essere in possesso di pochi requisiti e non è richiesto nemmeno un titolo di studi specifico. Per questo motivo si consiglia di sfruttare al volo questa importante possibilità. Se si risulta idonei a seguito del concorso si potrà firmare un contratto a tempo indeterminato.

Sul bando di concorso ufficiale è possibile consultare quelli che sono i requisiti, ma anche le modalità con cui presentare la propria candidatura. I termini stanno volgendo al termine e per questo motivo si consiglia di provvedere all’invio della domanda in maniera molto veloce. Ecco allora, tutti i dettagli da conoscere.

I requisiti e i tempi di invio della domanda

Le domande per prendere parte al concorso in oggetto, devono essere inviate tutte entro il 31 ottobre 2024. Ancora pochissimi giorni a disposizione per prendere parto al concorso per determinare alla Camera di Commercio a tempo indeterminato. Quello di cui si ha bisogno è il solo diploma di maturità, oltre alla cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civile e politici.

Nello specifico a cercare nuovo personale è la Camera di Commercio di Padova, che ha pubblicato sul suo sito ufficiale, il bando di concorso con cui procedere alla candidatura. Se si ha bisogno di ulteriori informazioni si può leggere il bando completo.