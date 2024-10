Buoni fruttiferi postali: con questi metti da parte un vero tesoretto | Tra qualche anno i tuoi figli ti ringrazieranno

Se scegli questi buoni fruttiferi postali puoi ottenere un importo piuttosto elevato. I tuoi figli ti ringrazieranno per questo.

Questi anni di crisi economica ci hanno insegnato che quando si ha anche solo un piccolo gruzzoletto, la cosa migliore che si possa fare è investirlo. Risparmiare è diventato impossibile. Fino a non molti anni fa, si riusciva a mettere da parte una certa somma ogni mese.

Attualmente però, anche solo affrontando le spese indispensabile si rivela quasi impossibile riuscire a far avanzare del denaro dal proprio stipendio. Anzi, in realtà, far quadrare i conti a fine mese, risulta essere veramente difficile.

Ma investire vuol dire riuscire ad assicurarsi un futuro migliore, con una disponibilità di denaro maggiore, per se stessi e per la propria famiglia.

Numerose le forme di investimento che, negli ultimi anni si sono fatte notare e sono state in grado di dare numerose opportunità ai cittadini, tra di loro i Buoni Fruttiferi Postali, ma quali sarebbero i migliori presenti sul mercato finanziario?

Ecco quali sono i migliori buoni fruttiferi postali

Ci sono stati anni in cui, dopo un vero e proprio boom avuto negli anni ’90, i cittadini hanno iniziato a maturare un certo riserbo nei confronti dei Buoni Fruttiferi Postali. Ma attualmente essi sono entrati di diritto tra quelli che sono i prodotti di investimento preferiti dagli italiani. Oltre a loro, anche le criptovalute e i conti deposito, molto diversi dagli investimenti del passato, che vedevano il mattone tra le maggiori preferenze.

Numerosi sono i vantaggi che i Buoni Fruttiferi Postali sono in grado di offrire. Quello che più piace di loro, è sicuramente la sicurezza di non perdere il capitale investito, oltre al cospicuo guadagno che negli anni è possibile ottenere dai titoli. Il mercato ne mette a disposizione del cittadino di diversi, ecco per quale motivo ci si chiede quali siano i migliori in assoluto.

Investimenti a basso costo ma con un buon rendimenti

I buoni fruttiferi sono investimenti a basso costo. Ognuno di loro offre un buon guadagno, ma ce ne sarebbero alcuni che prevederebbero un rendimento di gran lunga maggiore rispetto agli altri. Il buono fruttifero ordinario è uno dei più sicuri e longevi in maniera assoluta. Con la sua durata massima di 20 anni permette di accumulare importanti capitali già a partire dal terzi anno, fino alla scadenza. Certo, occorre un tempo piuttosto lungo, per riuscire a notare dei risultati, ma in fondo, questo è lo scopo degli investimenti. Tra i migliori Buoni Fruttiferi c’è anche il buono 4 anni plus, con rendimenti al 2% è un investimento a breve termine veramente molto redditizio. 2,5% è il rendimento del Buono Rinnova, pensato per chi ha già altri buoni fruttiferi. Quest’ultimo permette di chiedere un rimborso anticipato, prima della scadenza.

Ma quali sono i migliori? Il Buono 3×4 con durata massima di 12 anni si astra a chi vuole investire a breve o lungo termine. Inoltre è molto apprezzato il buono dedicato ai minori pensato per chi vuole accumulare denaro per i propri figli. Ha una durata che può essere variabile, fino al compimento della maggiore età.