Bucato, con l’arrivo dell’inverno è l’incubo di tutti: per asciugarli in fretta ti basta questo trucchetto delle lavanderie

Bucato, come asciugarlo velocemente in autunno e in inverno. Il rimedio top.

Le casalinghe lo sanno, di certo non è il massimo occuparsi, nei periodi autunnali e invernali, del bucato. E non lo è tanto per il lavaggio in sé, anche se stiamo parlando di quello a mano, ma dello step successivo, ovvero dell’asciugatura. Non per nulla, per via dell’abbassamento delle temperature, che diventeranno via via sempre più rigide, è difficilissimo che i panni si asciughino velocemente all’aria aperta.

Oltretutto, per via della gelate, è facile anche che si rovinino. In quel caso saremo costretti a disfarcene. Oppure potremo impiegarli come stracci per la pulizia della casa. Chiaro che, con la crisi pazzesca che imperversa e i rincari sempre più prepotenti, tutto ciò sarebbe da scongiurare.

Tuttavia, come possiamo correre ai ripari ottenendo comunque una perfetta asciugatura? Tantissimi credono che sia meglio porre uno stendino all’interno della propria casa, possibilmente in bagno. In realtà questa è una soluzione last minute e che sarebbe bene non mettere in atto, dato che questo strumento procura tantissima umidità, grande nemica della nostra salute, soprattutto delle vie respiratorie.

Ergo, sarebbe meglio cercare di realizzare un stanzetta dedicata appositamente ai lavaggi e all’asciugatura. Dunque, se abbiamo a disposizione una vera lavanderia, sarebbe l’ideale, possibilmente vicina alla cantina. Anzi, potremmo usare proprio quest’ultima per stendere i panni. Tuttavia, esistono anche degli stendini riscaldanti, che sono sfruttatissimi, soprattutto in Gran Bretagna.

Bucato, come asciugare i panni in inverno

Dal punto di vista estetico si presentano come comunissimi stendini, ma sono dotati di riscaldanti a bassa potenza. Altro errore da non commettere è di optare per i termosifoni. In tantissimi lo fanno ancora, soprattutto se si tratta di asciugamani o indumenti intimi. Ciò non è salubre per i tessuto e crea umidità. Inoltre, i panni appoggiati in questo modo non permetteranno ai termosifoni a donarci calore.

Allora che cosa dobbiamo fare, ricorrere all’asciugatrice? Di certo in tanti ci hanno pensato, anche se essa consuma tantissimo per quel che concerne la bolletta energetica. Tuttavia, se opteremo per quella a pod, potremmo risparmiare molto a anche a livello di tempistica. Ad ogni modo la soluzione più facile e vincente sarebbe un’altra, che abbiamo tutti sotto il naso.

Il metodo top

In poche parole potremmo adoperare i deumidificatori, che sono ideali per dire ciao ciao con la manina all’umidità. Nel frattempo potranno anche svolgere la duplice funzione di asciugare i nostri panni. L’asciugatura sarebbe più delicata e anche i capi che amiamo di più non correrebbero il rischio di rovinarsi.

Pensate che in commercio ne esistono di modelli che sono dotati proprio di una funzione per il bucato. In poche parole la ventola possiede una capacità di funzionare generando una temperatura tale da creare l’atmosfera ideale di una giornata di sole estiva, in cui stendiamo i panni all’aperto. L’unico inconveniente è che dovremo svuotare con celerità il serbatoio dell’acqua e sopportare il rumore emesso.