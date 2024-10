Riscossione dei debiti, cambia tutto quanto: il Governo viene incontro ai cittadini | Addio preoccupazioni per milioni di italiani

Finalmente gli italiani potranno tornare a dormire sonni tranquilli. Il Governo ha deciso di cambiare tutto in termini di riscossione dei debiti.

Sono numerosi gli italiani che devono fare i conti con i loro debiti nei confronti dello Stato. L’ente che si occupa della riscossione di debiti di questo genere è, appunto, l’Agenzia delle Entrate, chiamata ad inviare le comunicazioni ai cittadini debitori e quindi a prevedere eventuali interventi per riuscire a rientrare del debito matura.

In genere l‘Agenzia delle Entrate entra in gioco nel momento in cui, il cittadino, ha maturato debito per cui, è possibile inviare delle cartelle esattoriali. Quest’ultime prevedono un tempo massimo, entro cui procedere con il pagamento ed eventuali provvedimenti per chi non procede con il saldo.

Successivamente all’invio delle comunicazioni per provvedere al pagamento degli importi dovuti, è possibile che si provveda a pignoramento, ovvero altri metodi coattivi per poter obbligare il cittadino al pagamento.

Ovviamente queste sono misure che preoccupano, non pochi gli italiani, che temono di vedersi portar via i propri beni, ovvero bloccare somme di denaro sul proprio conto corrente. Ma ci sarebbe un modo per evitare tutto questo.

I cittadini possono finalmente dormire sonni tranquilli

I cittadini possono dunque dormire sonni tranquilli, anche grazie al cambiamento che si è avuto nei provvedimenti per obbligare il cittadino a far fronte ai loro debiti. Il sistema economico italiano prevede che il cittadino che, non riesce a provvedere al pagamento del loro intero debito, possano richiedere una rateizzazione dei pagamenti. Un diritto questo, previsto dalla legge che proprio di recente è stato modificato.

Lo Stato e quindi l’Agenzia delle Entrate non possono non tener conto delle difficoltà economiche in cui navigano i cittadini italiani che devono riuscire a far tornare i conti a fine mese. Ecco allora cosa cambia e in che modo gli italiani possono tornare a dormire sonni tranquilli.

La nuova regolamentazione per quello che riguarda i debiti

Il 7 agosto 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 110/2024, il quale ha introdotto la riforma della riscossione, che ha aperto a una possibilità maggiore per i cittadini di poter far fronte ai propri debiti senza sentirsi oppressi dal sistema. Infatti sono state numerosi le novità a riguardo, in particolare per quello che riguarda la rateizzazione delle cartelle esattoriali, il discarico dei debiti e l’impugnazione del ruolo. Inoltre il decreto sarebbe intervenuto anche in tema di prescrizione dei debiti, nel caso in cui il debito sia iscritto a più debitori in solido.

Tra le modifiche previste vi è una maggiore possibilità di rateizzazione. Infatti sarebbe possibile richiedere fino a 120 rate per i debiti dal valore massimo di 120 mila euro. Inoltre nel momento in cui il debitore ha richiesto la rateizzazione, ecco che si sospende la prescrizione del diritto di credito.