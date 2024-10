Olio d’oliva della Lidl, la marca è Primadonna ma dietro si nasconde un colosso: lo conoscete davvero tutti

Olio d’oliva della Lidl, è firmato Primadonna, ma lo produce un grande marchio. Un autentico colosso del settore.

Ogni volta che dobbiamo fare un salto al supermercato per fare la spesa, iniziamo a preoccuparci. Siamo ben consci del fatto che non possiamo esimerci dall’effettuarla. Solitamente l, mettiamo in atto una volta a settimana o, per lo meno, non appena frigo e dispensa piangono. In punto è che siamo consci del fatto che sia davvero dura portare a casa tutto ciò che ci siamo segnalati in lista.

Difatti i costi lievitano a dismisura, anche se parliamo di quei prodotti di prima necessità. Certo ,posiamo approfittare delle offerte di prodotti per lo più super sponsorizzati nei volantini, che troviamo all’ingresso dello store in versione cartacea o che troviamo sul Web o sul sito specifico della catena, in versione invece digitale.

Anche la Lidl, in quanto a ciò, è sempre molto attiva. Tra l’altro nei suoi negozi, che sono assai numerosi anche nel nostro Paese, possiamo trovare non solo prodotti che recherebbero il loro marchio, ma anche altri che si mostrano col nome di marche molto famose. Dunque potremmo affrontate nei suoi store anche una spesa mista, che molti italiani prediligono.

Tuttavia, grazie all’accattivante politica commerciale del prodotto per e non da, è possibile fare incetta di alcuni prodotti a prezzi decisamente molto convenienti e di eccelsa qualità. E nemmeno il poco fa menzionato olio d’oliva fa eccezione. In particolare ci riferiamo a quello che troviamo in vendita da Lidl sotto il nome di Primadonna.

Olio d’oliva Lidl, buonissimo e a prezzo stracciato

Diciamo che, come sentenziano molti avventori sui Social, mai nome fu così azzeccato, dato che mai siamo stati così tanto in presenza di un nome talmente divino. In tanti lo amano sia per friggere che per condire insalate o verdure in generale, minestre o vellutate. La grande notizia sta nel fatto che, in realtà, dietro a questo prodotto si celerebbe un super marchio.

Potremmo anche parlare di un autentico colosso, che tutti noi apprezziamo nel profondo. Tuttavia qui, non mostrandosi con la sua reale faccia, ci consente di poter acquistare l’olio a un prezzo nettamente più basso. Ecco spiegata la sua squisitezza, che la clientela decanta a iosa. Adesso anche tu correrai nei negozi Lidl per farne scorta.

L’autentico colosso ora svelato

In sostanza il marchio di olio Primadonna di Lidl, è realizzato dai marchi Bertolli e Carapelli. Insomma, possiamo davvero sostenere di stare in una botte di ferro quando lo comperiamo, risparmiando però tanti bei soldini. Dunque è stato svelato il motivo per il quale quest’olio andrà ancora più a ruba, soprattutto adesso che si avvicinano sempre più le festività natalizie.

Magari in tanti penseranno bene, parlando di un condimento che fa parte dell’indissolubile tradizione culinaria italiana, di comperarlo per poi inserirlo in alcuni cesti di stampo alimentare, possibilmente natalizio. Si potranno poi comperare anche altri accattivanti prodotti, per creare il cadeau, sempre negli store Lidl, contando sulla già menzionata politica commerciale del prodotto per e non da.