Lavatrice, questo pulsante ti mette ko la bolletta: ce l’hanno tutte le marche | Lavi tutti i giorni senza preoccuparti

Lavatrice, clicca su questo pulsante e dimezzerai la bolletta. Lavaggi quotidiani senza rimorsi.

Lo sai bene che sei costretta ad avviare a più volte lavatrice durante il corso della giornata. Pertanto i capi da lavare aumentano a dismisura, soprattutto quando fa caldo, perché si suda di più. Mentre, nei periodi invernali, visto che temi i problemi dovuto all’influenza e ai raffreddori, cambi maggiormente coperte, federe e coprimaterassi.

Nei periodi festivi, per fare buona figura coi tuoi ospiti. dai una rinfrescata a tovaglie e tovaglioli di stoffa, che prepari appositamente per loro. Inoltre, tuo figlio maggiore, ha deciso di iniziare a frequentare una scuola di calcio. Si è dimostrato bravo già lo scorso anno, quando ha mosso i primi passi in tale direzione, frequentando un corso specifico nella zona dove abitate.

Ora però ha voluto fare un salto di qualità. Così, come rientra a casa, svuota la sua sacca da allenamento in lavatrice. Tra calzini, maglie eccetera, c’è da sbizzarrirsi. La stessa cosa puoi dire di tuo marito, che il venerdì sera si diletta a calcetto coi suoi amici. E te stessa, di ritorno dalla palestra, poni nella cassetta dei panni sporchi la tuta degli allenamenti.

Insomma, c’è sempre da lavare e così richiedi un super lavoro alla tua lavatrice. L’aggettivo che meglio le si accosterebbe è quello di cara, che potresti rivolgerle in tono affettivo, non sapendo come fare senza di lei, ma anche per sottolineare i costi in bolletta per i suoi perpetui utilizzi. Tra l’altro, tutte le volte che l’azioni, sai bene che consumi un botto sia di energia elettrica che di acqua.

Lavatrice, quanto mi costi!

Pertanto dovresti vedere, stando al contratto che hai stilato con le società erogatrici, i giorni e le fasce orarie in cui costerebbe meno usarla. Di solito è nel weekend e, a livello di orari, la mattina presto o la sera tardi. Tuttavia è sempre meglio effettuare tale verifica. Inoltre non azionarla mai, se non a pieno carico. Ciò però non vuol dire riempirla all’inverosimile, perché non otterresti un gran lavaggio e saresti obbligata a rifarlo.

Attenzione anche non utilizzare una quantità eccessiva di detersivi, che potrebbero intasare le tubature. Inoltre non sono un autentico toccasana per la salute. Tuttavia, se vuoi risparmiare parecchio in fase di lavaggio, basta che pigi questo semplice pulsante. Di certo lo avrà ampiamente a disposizione anche la tua lavatrice.

Schiaccia questo tasto e dimezzerai la bolletta

Si tratta di quello relativo al ciclo rapido. Parliamo di un lavaggio veloce ma che ha una capacità pulente ottimale. In sostanza è fortemente ottimale nell’igienizzare a fondo i capi, senza però rovinarli. È perfetta, tale modalità, se dobbiamo mettere in atto solo risciacqui molto easy. Ergo, è il top se abbiamo bisogno di dare un rinfrescata ad abiti indossati solo qualche ora, ma che non sono sporchi o macchiati.

Dunque, nel caso poco fa citato di abiti indossati in palestra o abiti sporchi è meglio puntare su lavaggi ad alte temperature, altrimenti i microbi non se ne andranno mai del tutto. In ogni caso, puntando al metodo poco fa citato, potremmo notare una sostanziale differenza sia nei consumi della bolletta energetica che dell’acqua, per la gioia nostra e di nostro marito.