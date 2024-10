“4000 euro ogni anno”: busta paga, questo benefit diventa un salasso | Te li tolgono per legge

Il benefit finisce per diventare un vero e proprio problema. Un costo di 4 mila euro all’anno che vengono tolti per legge.

I benefit previsti in ogni contratto di lavoro si ritrovano, spesso, ad essere messi al centro delle discussioni. Infatti comprendere a pieno la disciplina che li riguarda, sembra, a volte, essere al centro delle attenzioni per via del grande numero di dubiti che vengono esposti a riguardo.

Di recente si è parlato, ad esempio, dei buoni pasti. La Corte di Cassazione ha ribadito come, l’idea di non doverli concedere al dipendente in ferie sia completamente sbagliato. Ma quello dei buoni pasto non è l’unico benefit di cui si può godere dal momento in cui si firma un contratto di lavoro.

Amministrare nella maniera corretta tale argomentazione, permette al lavoratore di veder rispettati i suoi diritti. Allo stesso tempo, permette anche al datore di lavoro di riuscire a non commettere delle irregolarità.

Uno dei benefit concessi, però, potrebbe avere un costo molto più elevato di quello che si possa credere. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Il benefit diventa un vero e proprio salasso

Mentre si spera in un aumento salariale, anche per tutti coloro che lavorano in settori per cui non vi sono state delle contrattazioni con i sindacati, ecco che arriva il salasso per via di un benefit di cui in molti possono godere. Un aumento che sarebbe dovuto a un taglio a riguardo. I benefit che vengono concessi ai lavoratori si basano su taluni sussidi che però, sono stati attualmente modificati e tagliati. Questo il motivo per cui, i dipendenti in busta paga si troveranno un costo differente.

A prevedere tutto questo sarebbe il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che troverebbe attuazione a partire da quelle che sono le modifiche a riguardo di alcuni benefit aziendali. Obiettivi che sono stati posti e che devono essere raggiunti entro il 2030. Azione che segue la strada di quelle già intraprese per riuscire a realizzare un obiettivo comune.

4 mila euro di spesa per poter godere del benefit in questione

L’obiettivo che ci si è posti è quello di una maggiore salvaguardia dell’ambiente e questo passerebbe anche attraverso la scelta di vetture che siano meno inquinanti. In questa prospettiva, sono stati ridotti gli incentivi concessi per quello che riguarda le automobili a benzina e diesel.

Quindi il fisco ha deciso di andare a penalizzare quelle vetture aziendali che hanno elevate emissioni, cercando di incentivare le aziende nell’acquisto di vetture a zero emissioni. La riduzione dei sussidi determinerebbe un aumento dei costi in busta paga. Il 90% delle auto aziendali in circolazione, sarebbe interessato da tale misura.