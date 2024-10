Smart Working, se hai questa rete hai la connessione più veloce: addio problemi mentre lavori

Una connessione veloce ti permette di non avere più problemi mentre lavori. Ecco la rete più veloce in assoluto quando si tratta di lavorare da casa.

Per poter lavorare da casa, quello che occorre, innanzitutto è una rete che sia sufficientemente veloce e che non ci lasci a piedi nel bel mezzo di un lavoro importante. Lo smart working ha cambiato il nostro modo di lavorare e in alcuni casi anche la nostra quotidianità.

La possibilità di svolgere il proprio lavoro senza alzarsi dal proprio divano, in maniera semplice, con il computer o con lo smartphone, sembra non esserci nulla di più comodo.

Ma se non si ha una connessione che sia effettivamente veloce, come è possibile svolgere il lavoro nella maniera migliore? Questa è uno dei pochissimi requisiti da possedere per poter svolgere mansioni da remoto.

Ecco allora qual è la linea che sembra essere la migliore in assoluto, la più veloce di tutte.

Smart working e connessione web lenta

La connessione web e la tecnologia in generale, hanno fatto dei veri e propri passi da giganti negli ultimi anni e questo ha permesso ad ognuno di noi di disporre di un accesso ad internet veloce ed efficace. Il modo in cui navighiamo oggi, fino a qualche decina di anni fa sembrava essere letteralmente impossibile. Attualmente possiamo affermare che, si resta connessi quasi 24 ore al giorno, 7 giorni giorni su 7. Parliamo di smart working, ma la realtà è che la connessione web può essere utilizzata per mille altri motivo.

Prendiamo ad esempio le piattaforme in streaming con cui seguiamo le nostre serie preferite. Se non siamo dotati di una connessione veloce ed efficiente, è letteralmente impossibile godere della loro visione. Questa è forse la prospettiva, maggiormente utilizzata da chi parla della sua connessione ad internet. A tal riguardo il Corriere.it ha pubblicato quelli che sarebbero i risultati diffusi da Ookla, ovvero l’azienda specializzata nei servizi di diagnostica che tutti conoscono per Speedtest.net. Ecco secondo i dati raccolti quali sarebbero i risultati.

La rete che va come un fulmine

Dati alla mano, secondo Ookla l’operatore in grado di offrire la rete 5G più veloce sul territorio italiano sarebbe Fastweb. Questo il risultato del report che è andato a raccogliere i dati ottenuti proprio da Speedtest.net, andando a registrare a velocità di download e di upload di tutti i maggiori operatori presenti sul territorio italiano. Nessuno si aspettava un risultato di questo genere, pur essendo Fastweb, una delle compagnie più apprezzate.

L’operatore è stato premiato per il quarto anno consecutivo, sul secondo scalino del podio ci è finita la Vodafone, poi WindTre e Tim. Solo un quinto posto per Iliad, che comunque si riesce a difendere se si confrontano i suoi risultati con quelli delle grandi.