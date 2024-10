Elettrodomestico, questo è il più venduto dalla Eurospin: praticamente a neanche 60 euro ti porti a casa un prodotto che costa il doppio

Tra i supermercati delle nostre città gli store Eurospin offrono spesso opportunità di risparmio assai preziose. Scopriamone in dettaglio una.

Eurospin è una consolidata realtà della grande distribuzione italiana, con oltre 1.200 punti vendita nel nostro paese ed una diffusione in Slovenia, Croazia e Malta. I suoi soft discount, questa la formula usata, danno impiego a oltre 20.000 lavoratori.

Il primo store Eurospin è stato aperto in Italia nel 1993 e, da allora, il gruppo si è consolidato divenendo il primo per dimensioni in ambito discount, seguito dal grande gruppo tedesco Lidl. La formula soft adottata da Eurospin prevede, nei propri store, sia la vendita di prodotti sottomarca a prezzi molto convenienti, sia un vasto assortimento di prodotti di marca.

Tra le caratteristiche dei discount Eurospin ve n’è una molto interessante, per chi intende puntare al massimo risparmio anche su prodotti che generalmente esulano dai classici beni da supermercato.

Tra le corsie dedicate ai beni alimentari, infatti, ne troviamo sempre almeno una dove fioccano offerte speciali su elettrodomestici, abbigliamento, oggetti per la casa, per il giardinaggio ed il fai da te. Vi si trovano spesso strumenti di lavoro ed oggetti un po’ particolari, come decespugliatori, piccoli barbecue, piscinette per bambini ed altro ancora.

L’offerta speciale di Eurospin

Tra i prodotti più venduti in offerta presso i discount Eurospin nel mese di ottobre troviamo un utilissimo elettrodomestico, che farà impazzire di gioia gli appassionati e le appassionate di cucina. Stiamo parlando di una impastatrice planetaria, di marca Enkho.

Il prezzo è davvero imbattibile: essa costa solamente 59,99 € se ritirata direttamente in negozio. La consegna a casa, invece, necessita di un contributo minimo aggiuntivo di 9,99 €. La capacità è di 5 litri e consente 6 velocità, integrate con l’opzione pulse.

Eurospin: massima convenienza

Nessuno più, ormai, impasta solo a mano. Pertanto, per chi ama i buoni sapori della tradizione, avere una impastatrice a casa può fare davvero la differenza. Il prodotto in offerta include inoltre tre accessori per miscelare: due ganci, per impastare e mescolare, e la frusta, per montare. Essa è l’ideale per la preparazione sia di pietanze dolci che salate.

Ma non è tutto. Sulla pagina web dedicata alle offerte è possibile trovare altri prodotti non di tipo alimentare proposti a prezzi decisamente imbattibili. E’ ad esempio questo il momento di un’offerta shock per l’intrattenimento: le Smart TV da 32 pollici vengono vendute a meno di 140 €!