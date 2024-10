Busta paga, tredicesima alle stelle per questi cittadini: già annunciata la lista dei fortunati | Per alcuni invece la brutta sorpresa

Si avvicina il Natale e, con esso, anche la tredicesima. Scopriamo chi sono i fortunati che, a dicembre, riceveranno una gratifica più alta.

Per tutti i lavoratori dipendenti l’anno, economicamente parlando, è sostanzialmente punteggiato da due momenti cruciali: l’inizio dell’estate, con l’arrivo della quattordicesima – per chi la percepisce – e il conguaglio fiscale, e il periodo di Natale, con l’erogazione della tredicesima mensilità.

Si tratta, in genere, di due importanti boccate d’aria, che consentono a chi percepisce redditi non eccezionali di tirare un po’ meno la cinghia, e permettersi qualche spesa extra: una vacanza, un bel regalo, qualche cena in più con gli amici.

La tredicesima, in particolare, nasce proprio per venire incontro alle spese previste durante il periodo natalizio, dove si sa che i consumi debbono impennare: una gratifica economica sostanziosa permette infatti anche ai nuclei familiari a basso reddito di pensare serenamente ai regali di Natale e, semplicemente con ciò, far girare l’economia.

L’importo di questa mensilità extra non è però esattamente lo stesso degli altri mesi. Su di essa, infatti, non impattano positivamente né le detrazioni da lavoro dipendente né il taglio del cuneo contributivo. Ma il prossimo dicembre per alcuni lavoratori dipendenti le cose miglioreranno un bel po’.

Tredicesima più alta per alcuni lavoratori

E’ infatti stato anticipato a questo Natale quello che originariamente era stato denominato “bonus befana”: un’erogazione di 100 € in più una tantum sulla tredicesima mensilità. Una gioia, quindi, per tantissimi lavoratori dipendenti, ma non per tutti.

Per poter godere di questi 100 €, infatti, è necessario possedere alcuni ben determinati requisiti economici e familiari, senza i quali, purtroppo, la tredicesima rimane così com’è. Vediamo quindi quali sono questi requisiti, e come si deve fare per essere certi che il bonus venga erogato senza errori di alcuna sorta.

Chi riceverà la tredicesima più alta?

Innanzitutto, a poter godere del bonus Natale, come adesso si chiama, saranno solamente i lavoratori subordinati e non i pensionati: nonostante questi ultimi percepiscano la tredicesima, il bonus non è stato a loro concesso.

Inoltre, i requisiti di accesso al bonus scremano parecchio la platea dei beneficiari: il reddito annuo dev’essere inferiore ai 28.000 € e il nucleo familiare deve essere tale che coniuge e (almeno un) figlio risultino a carico. Infine, l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore alla detrazione spettante: ciò significa che chi percepisce redditi da lavoro dipendente per un importo totale annuo inferiore a 8.500 € è anch’esso escluso dalla maggiorazione della tredicesima. Per richiedere il bonus, basta una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, corredata di autocertificazione.