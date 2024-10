Bellezza, ora la scienza lo dice chiaramente: sei bello/a se hai queste caratteristiche sul viso

Una recente ricerca ha individuato, grazie all’intelligenza artificiale, quali sono le caratteristiche della bellezza. Scopriamo di più.

I canoni estetici, lo si sa, cambiano nel corso del tempo e dello spazio. Ciò che era considerato bello centinaia di anni fa, oggi non lo è più, e ciò che piace in una determinata parte del mondo può tranquillamente essere considerato “bruttissimo” altrove.

Ciononostante, secondo una equipe di scienziati inglesi, sarebbe possibile determinare – quantomeno per i tratti del volto – quali sono gli elementi chiave che determinano la bellezza umana. Costoro ne sono stati così convinti da pubblicare recentemente una ricerca proprio su tale argomento.

Non è certo la prima volta che la scienza si prodiga nel cercare di dare un senso oggettivo all’estetica e, di fatto, alcune caratteristiche di fondo sono via via emerse nel tempo, ad indicare ciò che può rendere un volto bello un po’ per tutti.

Uno degli aspetti canonici che generalmente devono essere rispettati da un volto, affinché esso piaccia a tutti, è certamente la simmetria: la parte destra e quella sinistra del viso debbono sostanzialmente rispecchiarsi, così da generare un piacevole senso di armonia. Altro elemento chiave, pare strano, pare essere la prototipicità della faccia: essa deve sostanzialmente somigliare, se pur vagamente, alla maggioranza dei volti conosciuti.

La ricerca degli scienziati inglesi

Ma la squadra di scienziati inglesi della Kent University sembra essere andata ben oltre la semplice elencazione delle caratteristiche tipiche del volto bello. A guidare il team, infatti, è stato un esperto mondiale di mappatura facciale, una tecnica importantissima e molto utilizzata, ad esempio, nella realizzazione di identikit di criminali latitanti.

Grazie ad un software di intelligenza artificiale specializzato proprio nella mappatura, il gruppo di ricerca è riuscito addirittura a ricreare virtualmente i volti bellissimi di un uomo e di una donna.

Di chi sono i volti più belli

L’elaborazione grafica delle due figure è stata subito presa in considerazione dai media e sono venute fuori interessanti rassomiglianze tra i profili virtuali realizzati dal software AI e due persone in carne ed ossa, assai note.

La figura femminile, ad esempio, risulta particolarmente simile alla famosa attrice israeliana, naturalizzata statunitense, Natalie Portman, che abbiamo imparato ad apprezzare nelle saghe cinematografiche di Star Wars e Marvel Avengers. Il volto maschile, invece, ricorda assai da vicino quello di un modello inglese, David James Gandy, reso celebre soprattutto per essere testimonial di uno dei profumi più venduti di Dolce e Gabbana.