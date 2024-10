Bando Pubblico dell’ultimo minuto: richiesti più di 1200 posti | Contratto immediato e ti sistemi tutta la vita

Il nuovo bando pubblico apre la strada a 1200 nuove assunzioni, Si attendeva da tutto l’anno una possibilità di questo genere.

Un nuovo bando di concorso è vicino ad esaurire quelle che sono le possibilità di essere assunti, che questa fine di 2024 sta mettendo sulla bilancia. Un anno che è stato ricco di offerte sotto il profilo lavorativo, si cerca di offrire solo il meglio a coloro che ancora aspettano la loro occasione.

Questo nuovo concorso potrebbe essere la svolta, considerando anche il gran numero di candidati che si presenteranno alle prove. Assunzioni che potrebbero avvenire anche entro fine anno e che offrirà la possibilità, a molti, di non dover più rimanere a casa.

Un’opportunità da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo, ma come spesso succede occorre essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali.

I tempi per inviare la propria candidatura ormai sono ristretti. Più di 1200 i candidati che verranno quindi scelti e inseriti nelle posizioni dislocate sul territorio italiano. Ecco cosa occorre sapere per sfruttare l’occasione.

Nuova selezione grazie al bando pubblico

Quest’anno sotto il profilo dei bandi pubblici è stato veramente molto prolifico. Sono state moltissime le selezioni indette e che sono servite ad assumere un gran numero di italiani alla ricerca della loro occupazione. Ciò che viene messo a disposizione di coloro che superano la selezione sono contratti a tempo indeterminato. In alcuni casi non ci è nemmeno il bisogno di un titolo di studi specifico, è sufficiente anche il semplice diploma.

Ancora una volta, vi è la possibilità di essere assunti in tutta l’Italia. L’importante è scegliere la propria sede nel momento in cui si prende parte alla selezione. Il concorso per entrare a far parte di uno dei corpi di ordinamento civile presenti sul territorio, vedrà la sua scadenza a breve.

Tutto quello che c’è da sapere per candidarsi

Il bando di concorso in questione porterà all’ingresso in squadra di nel 1239 nuovi capi squadra all’interno delle squadre dei Vigili del Fuoco. Uno dei lavori che maggiormente sognano i bambini, ora può accogliere nuove forze all’interno della squadra. Il bando completo può essere letto sul sito del Ministero dell’Interno. Saranno selezionati 27 radioriparatori, 19 addetti all’antincendio boschivo e 1193 capi squadra. I luoghi dove entreranno la maggior parte dei nuovi selezionati sono Torino, Milano e Roma, ma occorre essere in possesso di specifici requisiti.

Essendo un bando interno si chiede una qualifica da vigile coordinatore, l’assenza di sanzioni disciplinari a proprio carico. Per inviare la richiesta di partecipazione può essere inviata entro il 12 novembre al sito ufficiale dei Vigili del Fuoco con accesso grazie all’identità digitale.