1000 euro per ogni figlio nato: il Governo sovvenziona i cittadini così | L’unico requisito è avere questo Isee

1000 sono gli euro che spettano ad ogni genitore per i figli nati e per quelli adottati, questo il modo in cui il Governo ma devi avere l’ISEE entro i limiti.

Uno dei maggiori problemi che l’Italia da diversi anni si trova ad affrontare, è quello delle nascite estremamente basse. Sembra un problema di poco conto, ma gli esperti ci dicono che i risvolti a riguardo sono veramente notevoli e allarmanti.

Se le nascite sono sempre più vicine allo zero, la prospettiva di vita si allunga e questo rende l’Italia un paese che possiamo definite “per vecchi”. Certo, gli anziani sono la saggezza di un paese, ma non sono sufficienti loro per poter crescere socialmente ed economicamente.

Occorre quindi incentivare la natalità, come se non andando ad offrire del denaro per i neogenitori?

La crisi economica spaventa le coppie, fa decidere loro di posticipare la nascita di un bambino e questo non fa altro che influenzare negativamente sulla crescita della popolazione italiana. Ma la soluzione sembra essere servita.

Bonus di 1000 euro per i neo genitori

Diventare genitori rende felici i neo papà e le neo mamme, che vedono realizzarsi quello che è il sogno di una vita intera. Ma cercare la propria felicità sembra non essere sufficiente, l’economia che caratterizza il nostro paese spaventa, crescere una nuova vita può essere costoso e se non vi è alcuna sicurezza a livello economico, come è possibile prendere questa scelta così a cuor leggero?

Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale ha fatto in modo che venissero cancellati tutti i bonus concessi ai nei genitori. Su questo fronte però, ecco che arriva un passo indietro da parte del governo ed ecco che arriva un bonus di 1000 euro per tutti coloro che sono diventati genitori. Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Un bonus per aumentare la natalità

Per incentivare le nascite si decide quindi, di introdurre il bonus nuove nascite. Il valore del bonus sarà di 1000 euro e verrà concesso a tutte le neo famiglie per ogni figlio appena nato. L’importo viene erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione e non verrà corrisposto per i figli cittadini italiani, ovvero uno degli stati dell’Unione Europea.

Al fine di poter beneficiare del bonus occorre avere un’ISEE inferiore ai 40 mila euro annui. 330 milioni sono i fondi stanziati al fine di pagare il bonus che sarà utile per andare ad acquistare ciò di cui il neonato ha bisogno, quindi, pannolini, latte in polvere, liquido e molto altro ancora. Un provvedimento molto interessante, che piacerà probabilmente a tutti coloro che avranno un figlio nel 2025.