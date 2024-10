Telecomando della tv, da gennaio 2025 è obbligatorio cambiarlo: senza questo pulsante è vietato

Nuovo cambiamento nel segnale della televisione. Il digitale terrestre potrebbe cambiare veramente tutto e rendere impossibile vedere alcuni programmi televisivi.

Ancora una volta la popolazione italiana si trova di fronte a quello che comunemente viene chiamato switch off. Probabilmente chi non era proprio giovanissimo al tempo, ricorderà che già in passato c’era stato un passaggio di questo genere.

Si parla di switch off quando si parla del cambiamento di segnale da parte dell’antenna televisiva. Il primo in maniera assoluta è stato quello previsto per il passaggio dalla TV analogica a quella digitale terrestre.

Probabilmente in molti ricorderanno che, in quell’occasione era stato necessario acquistare un nuovo dispositivo televisivo, ovvero utilizzare un ripetitore di digitale terrestre da attaccare alla TV tramite presa specifica.

Attualmente il cambiamento che si verificherà a breve sulle televisioni italiane, non avrà un valore così assoluto, in quanto per moltissimi cittadini italiani potrebbe essere necessario il cambio di satellite. In ogni caso provvedere la TV ci sarebbero delle nuove regole da rispettare e occorre prestare attenzione.

Digitale terrestre, le nuove regole da conoscere

Lo sviluppo tecnologico tanto delle TV, quanto delle antenne televisive, ha fatto in modo che ci fosse un nuovo cambiamento di rotta. A ribadire quello che saranno le nuove regole per coloro che seguono le TV con assiduità, ci ha pensato Agcom, ente in materia molto più competente di chiunque altro. Lo scopo che ci si è posti e per cui si metterà in atto tale cambiamento la possibilità di avere una TV con digitale terrestre che sia di semplice accezione veramente a tutti.

Quello che in pochi sanno è che ci saranno delle linee guida da seguire, e delle regolamentazioni che è impossibile trascurare. Quindi è importante prestare attenzione alle relazioni fornite, per evitare di essere vittime di disegnare sanzioni.

Cosa si dicono le linee guida a riguardo?

Innanzitutto, le linee guida per quello che riguarda il nuovo digitale terrestre, cercano di assicurare ai cittadini la possibilità di godere dei propri diritti, senza trovare difficoltà nell’accedere ai canali tradizionali del proprio televisore. Particolare attenzione poi, occorre prestarla a quelle che sono le caratteristiche operative che si decide di acquistare nuova. Oltre all’icona del digitale terrestre, sul dispositivo dovranno essere presenti quelle dei servizi di interesse generale, affinché sia possibile rendere più semplice l’accesso alle varie piattaforme da parte dell’utente.

Inoltre, il telecomando dovrà avere i tasti numerici, una regola questa che accadrà da gennaio 2025 e che va a tutti i televisori, con le grandi aziende che si troveranno a costruire autonomamente il proprio luogo dove pensare al proprio relax al proprio benessere il tutto affinché si renda più semplice possibile l’esperienza da pubblico televisivo del soggetto.