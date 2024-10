Caffè, quando bere l’acqua: prima o dopo? Tutti i nutrizionisti lo sanno benissimo | C’è una ragione scientifica

Ma l’acqua si beve prima o dopo il caffè? A dare la risposta a riguardo ci avrebbero pensato i nutrizionisti con una risposta scientifica.

Chi fa il barista o anche per un breve periodo ha lavorato in un bar lo sa bene. Sono tantissimi coloro che hanno l’abitudine di abbinare un bicchiere d’acqua a una tazzina di caffè.

A questo punto ci si chiede se ci sia una regola a riguardo, si beve prima il caffè o prima l’acqua? Un dilemma che sembra essere al pari del classico “è nato prima l’uovo o prima la gallina?” e a cui i nutrizionisti cercano di dare una risposta.

C’è chi beve l’acqua prima del caffè, dicono per poter sentire meglio il sapore. Di contro c’è anche chi, la beve dopo, per rinfrescare il palato.

Allora adesso scopriremo qual è la scelta giusta da compiere a riguardo, altro che uovo e gallina, qui si parla di acqua e caffè.

I consumatori si pongono questo dubbio amletico

Ci sono locali in cui non c’è nemmeno bisogno di chiederlo. Ogni singolo caffè viene associato a un bicchiere d’acqua che si può decidere di bere o prima o dopo la tazzina di caffè. Un dubbio amletico, che in fondo, nasce dalla curiosità di molti consumatori che cercano una risposta a un quesito nato dalla pura curiosità. Ma la realtà è che ci sarebbe ben altro dietro a questa abitudine e occorre comprendere cosa, per riuscire, finalmente, a consumare nella maniera corretta un semplice caffè. Sappiamo bene quanto quest’ultimo nella nostra cultura sia molto più che solo una bevanda calda. Il caffè è conviviali, relax, il risveglio al mattino. Elementi questi, che lo hanno reso qualcosa di iconico.

Eppure sembra così scontato, cosa ci dovrebbe essere di più semplice di una singola tazzina di caffè? A condurre uno specifico studio a riguardo sarebbe stata l’Università di Trieste, la cui pubblicazione avrebbe portato alla luce elementi che forse nessuno si aspettava. Ecco allora cosa sapere.

La verità ci viene detta dai nutrizionisti

Se vi dovesse capitare di bere un caffè a Napoli, ricordate di bere prima del caffè, dopo sembra non essere gradito perchè sarebbe un po’ come dire che non si è gradita la bevanda. Ma invece i nutrizionisti ci dicono che non è un errore bere acqua dopo il caffè perchè permette di pulire le papille gustative che potranno assaporare al meglio gli altri alimenti che verranno ingeriti. Secondo gli esperti poi, bere acqua dopo il caffè a volte è indispensabile, come quando il chicco è molto immaturo e lascia la bocca secca. Nulla di sbagliato, però, nel bere acqua prima del caffè.

La motivazione in questo caso, sembra essere la stessa, ovvero, si riesce a pulire le papille gustative per recepire al meglio il sapore del caffè, senza residui di cibo. Insomma, un po’ come succede quando si gusta un dolce prima di bere il caffè. A questo punto la domanda è un’altra, ma è meglio l’acqua naturale o frizzante? Anche in questo caso molto dipende dai gusti. L’unica vera raccomandazione è quella di bere acqua a temperatura ambiente, per evitare di anestetizzare le pupille gustative con dell’acqua troppo fredda.